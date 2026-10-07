Un eventual Súper El Niño hacia finales de 2026 podría alterar las lluvias, las temperaturas y las cosechas, además de generar consecuencias sobre la salud en distintos continentes. Ante la posibilidad de anticipar el fenómeno con meses de margen, científicos climáticos reclamaron que los gobiernos comiencen a preparar medidas de prevención. Texto pegado

La propuesta fue elaborada por investigadores de la Universidad de Bristol y publicada en la revista médica The Lancet. El documento advierte sobre posibles aumentos de enfermedades infecciosas, malnutrición, deshidratación y golpes de calor asociados a las alteraciones climáticas. Texto pegado

El fenómeno podría tener efectos en América del Sur, Asia oriental, India, partes de África y el Pacífico occidental. Sin embargo, los especialistas remarcan que el impacto dependerá de las condiciones de cada territorio, como el acceso al agua, la infraestructura, la capacidad hospitalaria y la situación económica. Texto pegado

Por qué preocupa el fenómeno

El Niño se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial presentan un calentamiento anómalo. Esa modificación altera la circulación atmosférica y puede provocar cambios en las lluvias y temperaturas a miles de kilómetros de distancia.

En algunas regiones puede favorecer precipitaciones intensas e inundaciones, mientras que en otras puede aumentar el riesgo de sequías, temperaturas elevadas y problemas para la producción de alimentos. Texto pegado

Ruby Lieber, investigadora asociada en ciencias del clima de la Universidad de Bristol, señaló que todavía existen dificultades para determinar qué parte de los daños sanitarios corresponde específicamente a El Niño y cuál al cambio climático. Texto pegado

Las cinco medidas que proponen los científicos

Los investigadores plantearon que la declaración oficial de El Niño debería activar protocolos de prevención sanitaria de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. La intención es que el fenómeno no sea considerado únicamente una advertencia meteorológica, sino una señal para movilizar recursos y asistencia. Texto pegado

También recomendaron ayudar a los gobiernos a medir los riesgos y desarrollar sistemas de alerta temprana. Estos mecanismos permitirían anticipar lluvias intensas, crecidas, períodos de calor extremo o escasez de agua y organizar respuestas antes de que ocurran los eventos. Texto pegado

El tercer punto consiste en ampliar las investigaciones para distinguir los efectos provocados por El Niño de aquellos vinculados al calentamiento global. Según los especialistas, contar con esa información permitiría diseñar respuestas específicas para cada territorio. Texto pegado

La cuarta recomendación apunta a monitorear de manera permanente los efectos sobre la salud. Entre los riesgos mencionados aparecen enfermedades infecciosas, malnutrición, problemas vinculados con el calor y dificultades para acceder a agua potable. Texto pegado

Finalmente, los científicos propusieron evaluar qué medidas resultan más efectivas según los recursos disponibles. El objetivo es priorizar acciones como fortalecer hospitales, mejorar las alertas, proteger zonas expuestas a inundaciones y reforzar los sistemas alimentarios. Texto pegado

Un fenómeno que puede anticiparse

Dann Mitchell, coautor del trabajo y especialista en salud planetaria de la Universidad de Bristol, sostuvo que el carácter previsible del fenómeno ofrece una oportunidad para actuar antes de que sus consecuencias se conviertan en una emergencia. Texto pegado

Por eso, la propuesta plantea una mayor coordinación entre investigadores climáticos y sanitarios, la OMS, Naciones Unidas, el Banco Mundial y organizaciones no gubernamentales para fortalecer la prevención en los países más vulnerables.