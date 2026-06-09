Este martes 9 de junio, el ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación y refuncionalización del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicado en el Barrio Independencia, en Chimbas. La obra edilicia y la incorporación de nuevos profesionales médicos significan un fuerte avance en el plan oficial de descentralización sanitaria.

Dobladez destacó a DIARIO HUARPE que el renovado centro asistencial tendrá un impacto directo en la calidad de vida de una populosa barriada chimbera. "Este CAPS, particularmente, tiene una incidencia en 11.200 personas que son los barrios aledaños que nos tienen influencia, la verdad que es importante", dijo.

El centro sanitario sumó consultorios y una sala de espera más cómoda. FOTO: DIARIO HUARPE

"Una obra que ha llevado tres meses porque casi hemos llevado al 60% más los metros cuadrados, de 130 metros cuadrados a 210 metros cuadrados con una obra. Hemos duplicado la cantidad de consultorios, hemos agregado la farmacia, depósito de farmacia, baños especiales, baños para pacientes, personal, la cocina, depósito de farmacia, la sala de espera ampliada", agregó.

Dobladez remarcó que el objetivo central de la gestión, siguiendo las directivas del gobernador, es dotar de recurso humano y mejor atención a las comunidades para evitar que los pacientes tengan que trasladarse hasta los grandes hospitales de la Capital. "Es una obra importante. Pero más allá de los ladrillos, que es lo que nos pide el gobernador en este plan de descentralización de la salud, como un hecho, como un relato, es la suma de servicios que estamos inaugurando, más allá de los ladrillos. Porque este CAPS tenía originalmente 14 personas trabajando, y va a tener 26 personas trabajando", explicó pormenorizadamente el ministro.

El nuevo equipamiento y la farmacia del CAPS atenderán la demanda de 11.200 vecinos.

Respecto al nuevo esquema de profesionales que se sumarán de inmediato a la atención diaria en el Barrio Independencia, detalló de forma taxativa: "Estamos sumando tres médicos clínicos, estamos sumando un cardiólogo, una licenciada en obstetricia, uno odontólogo, psicólogo, dos administrativos, dos enfermeros, por lo cual le damos a este CAPS y a toda la población alrededor mucho más servicio, que es lo que nos pide el gobernador".

Por último, el ministro de Salud concluyó reafirmando el compromiso del Estado con los trabajadores y los usuarios del sistema público: "Dar servicio, mejorar, por supuesto, la capacidad de inicia para que el personal de salud pueda atender en condiciones acordes a la tarea que realiza, el paciente esté en un ambiente mucho más ameno y de acuerdo a la necesidad, pero sumar servicio. Así que eso es lo importante en este caso, la suma de servicios que va a tener la población de chimbas en este sector".