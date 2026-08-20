La Municipalidad de Rawson presentó la Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, Zonificación y Uso del Suelo 2026-2036, una herramienta que busca definir cómo y dónde crecerá el departamento durante la próxima década. El proyecto fue elaborado junto a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), organismos provinciales y entidades vinculadas a la producción y el ambiente.

La propuesta establece criterios para el desarrollo de viviendas, comercios, industrias y servicios, pero también fija sectores destinados a la producción agrícola y espacios que tendrán protección ambiental.

Seis áreas para organizar el crecimiento

El nuevo esquema divide el territorio en seis grandes áreas. Una de ellas es el Área Central Urbana, que apunta a fortalecer a Villa Krause como un subcentro con actividades comerciales, administrativas, culturales y residenciales. También se contempla un distrito agro-logístico relacionado con el Mercado de Abasto, además de corredores comerciales y de servicios para acercar distintas actividades a los barrios.

El Área Residencial Urbana, en tanto, busca orientar el crecimiento hacia sectores que ya cuentan con infraestructura y servicios. La intención es evitar una expansión desordenada y una subdivisión excesiva del territorio.

Producción, industria y espacios verdes

Otro sector será el Área de Grandes Equipamientos Colectivos, que reserva espacios para deporte, recreación, salud y educación. Allí aparecen proyectos vinculados al Parque de Rawson y la Ciudad Deportiva.

El Área Industrial y de Servicios busca generar suelo destinado a industrias, talleres y nuevas actividades vinculadas a energías renovables, además de prever una reserva para futuros emprendimientos.

Uno de los puntos centrales será el Área Rural de Oasis, destinada a proteger las tierras agrícolas bajo riego y evitar que el avance urbano termine desplazando la producción.

El plan contempla además nodos de servicios para las zonas rurales, propuestas agroenergéticas y una reserva para recuperar suelos y recursos hídricos.

Protección ambiental y riesgos

El sexto sector corresponde al Área de Protección y Gestión del Riesgo, donde se incluyen espacios naturales como las turberas, el corredor del Arroyo Agua Negra y el Cerro Barboza. En estos lugares se plantean medidas para reducir riesgos ambientales, preservar el paisaje y promover actividades como el senderismo y el turismo de naturaleza.

El intendente Carlos Munisaga destacó que Rawson atravesó importantes cambios durante la última década y sostuvo que el nuevo plan permitirá anticiparse al crecimiento. “Tenemos la responsabilidad de planificar el departamento que queremos para la próxima década. No podemos permitir que el crecimiento se produzca de manera desordenada”, afirmó.

Qué cambia para los vecinos

Desde el Municipio señalaron que el ordenamiento también tendrá impacto en la vida cotidiana de los rawsinos. La planificación busca acercar servicios y trámites, proteger los barrios de actividades incompatibles y establecer reglas más claras para comerciantes, emprendedores e inversores.

Otro de los objetivos es preservar las fincas bajo riego y el agua, evitando que los loteos avancen de manera descontrolada sobre tierras productivas. Además, el plan contempla la preservación de espacios verdes, deportivos y recreativos, junto con criterios específicos para zonas donde existen riesgos ambientales.

Una hoja de ruta hasta 2036

El nuevo ordenamiento territorial pretende convertirse en una herramienta para orientar el crecimiento de Rawson durante los próximos diez años. La propuesta busca compatibilizar el desarrollo urbano con la producción agrícola, la actividad económica y la protección ambiental, estableciendo reglas sobre dónde vivir, producir, invertir y desarrollar nuevas actividades.

De esta manera, el Municipio plantea una hoja de ruta hasta 2036 con la intención de que el crecimiento de Rawson se produzca de manera planificada, con infraestructura, servicios y espacios protegidos.

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