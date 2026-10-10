El oficialismo convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles 21 de octubre, a las 12, con una agenda que incluye proyectos sobre discapacidad, desendeudamiento familiar, trazabilidad de medicamentos y vandalismo rural. La convocatoria fue realizada por el presidente del cuerpo, Martín Menem, mientras La Libertad Avanza busca asegurar el respaldo de los bloques aliados y evitar que prospere la iniciativa opositora para derogar el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.

La estrategia del Gobierno apunta a reunir los votos necesarios para avanzar con su agenda legislativa y, al mismo tiempo, acercar posiciones con los sectores dialoguistas. Uno de los principales puntos de negociación es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que el oficialismo pretende incorporar un capítulo vinculado con la Ley de Tierras Rurales.

La discusión cobró mayor relevancia después de que este viernes la Corte Suprema suspendiera nuevamente la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se había derogado la Ley de Tierras. La decisión judicial respondió a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la eliminación de los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

En paralelo, la oposición impulsa una sesión para el 15 de octubre con el objetivo de avanzar sobre el decreto presidencial. Para abrir el recinto necesitará reunir al menos 129 diputados y alcanzar el quórum. Sin embargo, la convocatoria oficialista y las negociaciones con los bloques provinciales podrían modificar ese escenario.

Los proyectos que se debatirán en Diputados

Entre las iniciativas incluidas en el temario aparecen dos propuestas que también reclama la oposición: discapacidad y desendeudamiento familiar. Ambos proyectos cuentan con dictámenes y forman parte de las discusiones que mantienen los diferentes bloques parlamentarios.

Otro de los puntos será el proyecto de Trazabilidad de Medicamentos, que busca fortalecer los controles sobre fármacos de alto riesgo y sus materias primas mediante registros digitales y mecanismos de seguimiento. La iniciativa tomó impulso después de la crisis sanitaria vinculada con el fentanilo contaminado y propone establecer herramientas para detectar irregularidades en la producción y distribución.

También se discutirá el proyecto de Vandalismo Rural, impulsado por el PRO, que propone incorporar nuevas figuras al Código Penal para sancionar daños y ataques contra establecimientos agropecuarios.

La iniciativa contempla penas de entre dos y ocho años de prisión para quienes destruyan o dañen elementos vinculados directamente con la producción rural, como silobolsas, ganado, cultivos e infraestructura agropecuaria. Sin embargo, desde Unión por la Patria cuestionaron algunos aspectos de las sanciones previstas y presentaron una propuesta alternativa.

Con este escenario, el oficialismo buscará consolidar acuerdos durante los próximos días para llegar al 21 de octubre con respaldo parlamentario. La sesión será una instancia importante para medir la relación entre La Libertad Avanza, sus aliados y los bloques opositores, en medio de las discusiones por el alcance del DNU 70/2023 y las modificaciones a la legislación sobre tierras rurales.