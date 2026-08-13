Los diputados oficialistas Enzo Cornejo, del PRO, y Gustavo Usín, de Actuar, transmitieron una fuerte confianza en que la Cámara de Diputados aprobará el acuerdo con Vicuña por US$250 millones y, al mismo tiempo, apuntaron contra quienes lleguen al debate con reparos que puedan terminar en un rechazo. El mensaje fue especialmente dirigido a los sectores opositores: para los legisladores, se puede discutir el convenio, pero no utilizar los “peros” para bloquear una oportunidad que consideran histórica para San Juan.

Cornejo fue contundente al anticipar el escenario. “Totalmente convencido de que, por mayoría, este proyecto que va a beneficiar a los sanjuaninos va a ser aprobado”, afirmó. Incluso fue más allá y sostuvo: “Me quiero imaginar que va a haber una decisión unánime de toda la Cámara de avalar el crecimiento de San Juan”, afirmó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El diputado del PRO planteó además que quienes decidan oponerse tendrán dificultades para justificar su postura si no presentan alternativas concretas. “Va a ser muy difícil a aquellos diputados que se tengan que oponer sin ideas”, señaló, y cuestionó la posibilidad de “oponerse por oponerse” frente a un acuerdo que, según su mirada, puede generar obras, empleo y desarrollo.

Esa postura retoma el argumento que el oficialismo viene instalando alrededor del convenio: rechazarlo no sería solamente votar contra un acuerdo económico, sino también contra una oportunidad que la Provincia considera estratégica. Cornejo vinculó esa mirada con las obras que durante años reclamaron distintos departamentos y que ahora, según sostuvo, podrían concretarse.

Usín fue todavía más directo al referirse a la forma en que algunos sectores pueden posicionarse durante el tratamiento. “Lo que hay que dejar ya de lado, que le afecta al debate sano y al trabajo legislativo, son los peros”, afirmó.

El diputado de Actuar explicó qué entiende por esa postura: “Estoy de acuerdo, pero no me gusta el edulcorante que me has dado, entonces estoy en contra de todo”. Y remarcó: “O estás de acuerdo o no estás de acuerdo”.

Sin embargo, Usín también aclaró que eso no significa eliminar el debate. “Uno puede estar de acuerdo y decir, yo en esto no los acompaño y es aceptable”, sostuvo. La diferencia, según planteó, está en que las observaciones sean parte de una discusión concreta y no una forma de esconder una decisión política de rechazo.

El peronismo, ante una definición

El planteo de ambos legisladores pone especial atención sobre el peronismo, que tendrá que definir su posición cuando el acuerdo avance en comisiones y llegue al recinto. El oficialismo busca que el debate no quede reducido a una disputa partidaria y que, aun con cuestionamientos, los bloques puedan terminar acompañando el convenio.

Cornejo sostuvo que las diferencias pueden existir, pero remarcó que debe haber “una idea clara” detrás de una eventual oposición. En esa línea, planteó que el debate debería concentrarse en qué obras necesita San Juan y cómo se utilizarán los recursos, antes que en un rechazo general al acuerdo.

Así, el oficialismo llega al tratamiento con una expectativa clara de aprobación y con un mensaje político para el peronismo y el resto de la oposición: discutir sí, poner “peros” como argumento para rechazar el convenio, no. La apuesta de Cornejo y Usín es que el acuerdo con Vicuña termine convertido en uno de esos temas en los que el oficialismo consigue ampliar su respaldo más allá de sus propias bancadas.

Textuales

Enzo Cornejo / Diputado del PRO

"Me quiero imaginar que va a haber una decisión unánime de toda la Cámara de avalar el crecimiento de San Juan".

Gustavo Usín / Diputado de Actuar