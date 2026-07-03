La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la Ley de Desarrollo Local Minero, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial para aumentar la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad. El proyecto fue sancionado, tras más de dos horas de debate, con 32 votos a favor, dos en contra y una ausencia, justificada.

Tal cual lo adelantó DIARIO HUARPE, la norma establece metas para promover una mayor participación local en la minería. Entre sus objetivos figura que las empresas trabajen para alcanzar un 80% de contratación de mano de obra sanjuanina y que hasta el 60% de las compras y contrataciones se realicen con proveedores locales, siempre que existan condiciones de competitividad.

Durante el tratamiento en comisiones se elevó del 20% al 30% el piso mínimo de trabajadores provenientes de los departamentos mineros dentro de la meta general de empleo local. También se incorporó una meta del 20% para proveedores radicados en las comunidades de influencia directa.

La ley crea además el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), destinado a identificar empresas locales habilitadas para participar en contrataciones del sector. Para formar parte deberán acreditar domicilio operativo en la provincia, tributar en San Juan y contar con al menos un 80% de personal residente.

Otro de los ejes de la norma es la presentación obligatoria de Planes de Desarrollo de Empleo Local y de Proveedores, con metas progresivas y verificables que deberán actualizarse cada dos años.

Cambios incorporados

La versión sancionada también incorporó cambios durante el tratamiento legislativo. A partir de una propuesta de la diputada justicialista Marisa López, aceptada por el presidente de la Comisión de Minería, el iglesiano Gustavo Deguer, se sumó la etapa de poscierre de mina dentro del alcance de la norma, bajo el argumento de que ese período también demanda contratación de trabajadores y proveedores locales.

Además, se incorporó la participación de los municipios en los proyectos voluntarios de desarrollo comunitario que impulsen las empresas mineras en las zonas de influencia directa.

Uno de los cambios más relevantes fue la vinculación del Plan de Desarrollo de Empleo Local con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). De esta manera, el cumplimiento de las metas de contratación local quedará asociado a una herramienta de seguimiento durante toda la vida útil del proyecto minero.

También se modificó el artículo referido a los beneficios fiscales. El texto aprobado establece que cualquier mecanismo de incentivo que implemente el Poder Ejecutivo deberá contar previamente con la aprobación de la Legislatura.

Repercusiones

Tras la sanción, el gobernador Marcelo Orrego afirmó que la ley permitirá "seguir asegurando que la minería genere cada vez más trabajo sanjuanino y más oportunidades para nuestras pymes".

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín destacó que la iniciativa fue trabajada durante más de un año junto a organismos públicos y cámaras empresarias. "El propósito fue cuidar la mano de obra local y a los proveedores sanjuaninos para que tengan preponderancia en las contrataciones", sostuvo.

En tanto, el diputado jachallero Miguel Vega señaló a este medio que la norma "es una herramienta que va a ayudar a los proveedores y a los trabajadores locales, especialmente de las comunidades de influencia directa".