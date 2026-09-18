El precio del oro subió por segunda jornada consecutiva y alcanzó este viernes su nivel más alto en una semana, respaldado por el retroceso del petróleo y la persistente incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

El oro al contado avanzó 0,9%, hasta US$4.378,19 por onza**, a las 08:29 GMT. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos ganaron 0,4% y se ubicaron en **US$4.418,20 por onza.

La caída del petróleo, el factor clave

Los precios del petróleo descendieron por tercera sesión consecutiva. El alivio de las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de Arabia Saudita se impuso a los temores por una escalada del conflicto en Oriente Medio.

La moderación de las cotizaciones del crudo redujo parcialmente las expectativas de mayores presiones inflacionarias. Este escenario ofreció respaldo al oro, pese a las señales restrictivas emitidas por la Reserva Federal de Estados Unidos.

"El metal precioso parece haber asumido con calma las señales de dureza de la Fed y, en cambio, ha encontrado un alivio inmediato en la caída de los precios del petróleo", afirmó Han Tan, analista jefe de mercados de Bybit.

Las tasas de interés continúan condicionando al oro

La Reserva Federal elevó las tasas de interés y anticipó nuevos incrementos durante los próximos meses. Aunque el oro es considerado tradicionalmente una cobertura frente a la inflación, el aumento de los costos financieros puede limitar su demanda al fortalecer el atractivo de los activos que generan rendimientos.

Goldman Sachs sostuvo que el endurecimiento monetario afectaría principalmente la velocidad de apreciación del metal precioso en el corto plazo, pero no necesariamente reduciría su precio objetivo de largo plazo.

Oriente Medio marcará la evolución del metal

El Banco de Japón también incrementó su tasa de interés hasta el nivel más alto en 31 años y manifestó su disposición a continuar elevando los costos de financiación para contener las presiones inflacionarias.

Hamad Hussain, economista de Capital Economics, advirtió que la evolución del conflicto en Oriente Medio será determinante. Una confrontación prolongada y precios elevados del petróleo podrían impulsar nuevas alzas de tasas y generar presión bajista sobre el oro.

Entre los demás metales preciosos, la plata al contado subió 2,7%, hasta US$66,92 por onza; el platino avanzó 2,5%, a US$1.813,70; y el paladio ganó 2,6%, hasta US$1.324,12. Todos se encaminaban a cerrar la semana con ganancias.

Para la Argentina, un escenario de precios altos del oro tiene impacto directo en las exportaciones del sector minero. El complejo oro y plata representó el 7,1% de las exportaciones totales del país en el primer semestre de 2026, con San Juan como principal provincia productora. Los precios sostenidos del metal benefician a los proyectos en operación y mejoran las perspectivas de los que están en etapa de exploración y desarrollo.