El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, se mostró a favor de que Producción y Trabajo avance en un acuerdo político con La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones, aunque aclaró que cualquier negociación será conducida por el gobernador Marcelo Orrego. El funcionario consideró que existen coincidencias entre ambos espacios y defendió el modelo de construcción política del oficialismo sanjuanino, basado en "frentes programáticos" antes que en alianzas exclusivamente electorales.

En una entrevista con Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, Romero aseguró que "sería bueno que no se fragmente el voto que es parecido, que tenemos varias coincidencias, que podemos trabajar juntos. Obviamente que después las condiciones de ese arreglo las tiene que manejar el gobernador".

Para el ministro, esa posibilidad responde a una forma de construir poder que Producción y Trabajo sostiene desde hace años y que trasciende cada proceso electoral. En ese sentido, remarcó que el oficialismo provincial mantiene acuerdos políticos estables con distintos partidos y no únicamente para competir en las urnas.

"Nuestro espacio siempre ha realizado frentes y no son frentes generalmente electorales. Con el PRO, la UCR, Dignidad Ciudadana y Colombo venimos hace muchos años trabajando juntos. No es una cosita de que para una elección nos juntamos y después nos dividimos. Ahora se sumó el Bloquismo y si hay conversaciones con La Libertad Avanza, yo creo que está muy bien. Se pueden trabajar juntos los espacios", señaló.

Romero evitó pronunciarse sobre las condiciones que debería tener un eventual entendimiento con el espacio de Javier Milei y dejó en claro que cualquier definición dependerá de la conducción política de Orrego. "Producción y Trabajo es un partido que conduce el gobernador y confío plenamente en su visión, en su estrategia y en los tiempos que utiliza. Voy a hacer caso a lo que se decida partidariamente", afirmó.

Para explicar esa postura, recordó una experiencia personal durante el armado electoral de 2023. Contó que aspiraba a competir por la Intendencia de Capital, pero aceptó sin objeciones la decisión de Orrego de impulsar la candidatura de Susana Laciar. "Yo soy absolutamente verticalista. En 2023 el partido decidió que Susana fuera la candidata a intendenta y yo me alineé absolutamente. Fui su jefe de campaña en las cinco elecciones de Capital y logramos no solamente que Susana ganara, sino que el gobernador obtuviera el 62% de los votos en el departamento", recordó.

El funcionario también relativizó el peso de las elecciones legislativas de 2025 para proyectar el escenario político de 2027. A su entender, el electorado distingue entre los comicios nacionales y provinciales, por lo que consideró que el resultado del año pasado no anticipa lo que ocurrirá dentro de dos años.

"Yo no tomaría lo que pasó en el 2025 como un antecedente para la elección del 2027. Para mí son elecciones totalmente distintas, con contextos distintos y situaciones distintas", sostuvo.

Respecto del futuro político de Orrego, Romero afirmó que el gobernador reúne las condiciones para buscar un nuevo mandato y destacó el manejo de la provincia en un escenario económico adverso.

"Creo que la gestión del gobernador es una gestión 10 puntos en el contexto que le tocó gobernar. El mejor piloto que podría haber tenido San Juan en una situación de tormenta como la que ha vivido la Argentina y, obviamente, la provincia, por lejos es Marcelo Orrego", aseguró.

No obstante, aclaró que una eventual candidatura dependerá únicamente de la decisión del mandatario. "Vamos a seguir trabajando para que el gobernador, si él lo decide, sea reelecto, porque es un tema personal de él", manifestó.

En la misma línea, Romero descartó cualquier posicionamiento personal de cara al armado electoral de 2027 y volvió a subordinar cualquier definición a la estrategia del gobernador. "Yo soy un soldado de nuestro espacio político y del gobernador Marcelo Orrego en particular. Si me dice que tengo que jugar, voy a jugar sin ninguna duda", concluyó.

Textuales

Guido Romero / Ministro de Turismo, Cultura y Deporte