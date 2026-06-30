José Peña, padre de Loan Danilo Peña, brindó este martes un emotivo testimonio durante la tercera semana del juicio oral por la desaparición del niño y aseguró que su hermana, Laudelina Peña, habló de un supuesto accidente apenas un día después de que el pequeño desapareciera.

Ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, José recordó uno de los momentos que considera clave en la investigación. "Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché", afirmó durante su declaración.

Sus palabras adquieren especial relevancia porque la hipótesis de un accidente fue una de las primeras líneas de investigación que surgieron tras la desaparición de Loan y, con el paso del tiempo, dio lugar a distintas versiones sobre lo que pudo haber ocurrido con el niño.

A lo largo de su testimonio, el padre también habló del impacto que la desaparición tuvo sobre su vida y la de toda su familia.

"Loan es mi vida, mi amor, es todo", expresó visiblemente conmovido frente a los jueces, al describir el vínculo que tenía con su hijo.

Además, relató la angustia permanente que atraviesan desde hace más de dos años al desconocer qué ocurrió con el niño. "No saber si está vivo o muerto es mucha angustia y desesperación", sostuvo.

José Peña aprovechó su declaración para reiterar un pedido dirigido a quienes puedan tener información sobre el caso.

"Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan", reclamó durante la audiencia.

La fiscal habló sobre el testimonio

Durante un cuarto intermedio del juicio, la fiscal federal Tamara Pourcel confirmó que uno de los aspectos más importantes de la declaración fue precisamente la referencia de José Peña a las palabras de Laudelina.

"Eso fue lo que señaló José en su declaración", respondió al ser consultada sobre la afirmación de que la mujer habló de un accidente apenas un día después de la desaparición.

La representante del Ministerio Público también destacó el fuerte contenido emocional del testimonio del padre de Loan y señaló que permitió exponer públicamente el sufrimiento que atraviesa la familia desde hace más de dos años.

"Era lo que nosotros queríamos que la sociedad y todo el mundo escuchara: lo difícil que es para la familia estos dos años sin Loan y qué es lo que sienten ellos", manifestó.

Por último, Pourcel volvió a referirse a la hipótesis de un pacto de silencio entre los imputados y sostuvo que esa situación continúa siendo uno de los principales obstáculos para esclarecer el caso.

"Vemos cómo las defensas van indicando sus preguntas y hacia dónde va la teoría de cada una, pero este pacto de silencio tanto afecta a la familia y tanto dolor le trae porque no pueden encontrar una respuesta de qué pasó con su hijo", concluyó la fiscal.