En un acontecimiento sin precedentes para la diplomacia cultural y ambiental de África, la Unesco ha inscrito oficialmente el paisaje migratorio de Boma-Badingilo en la Lista del Patrimonio Mundial. Esta designación, realizada durante la asamblea anual del organismo en Busán, Corea del Sur, convierte a este ecosistema en el primer sitio del país africano en recibir la máxima distinción de protección internacional.

Sudán del Sur, la nación más joven del mundo tras su independencia en 2011, celebra este reconocimiento como un "momento decisivo" en su historia nacional. El corredor migratorio de animales terrestres de Boma-Badingilo comprende un vasto complejo que integra el Parque Nacional de Boma, el Parque Nacional de Badingilo y los paisajes circundantes de llanuras aluviales y sabanas. Este ecosistema interconectado es el escenario de la "Gran Migración del Nilo", un fenómeno natural donde se estima que unos seis millones de antílopes se desplazan anualmente en respuesta a las condiciones ambientales cambiantes.

Un hito histórico para la joven nación

La importancia de este nombramiento radica no solo en su valor ecológico, sino en su simbolismo para un Estado en construcción. La ministra de Cultura y Patrimonio Nacional, Sarah Nyanath, destacó que este logro ofrece una oportunidad única para identificar y documentar otros sitios de relevancia histórica y arqueológica en el futuro. No obstante, el reconocimiento llegó acompañado de una advertencia: la UNESCO decidió incluir simultáneamente el sitio en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Esta medida responde a la vulnerabilidad del paisaje frente a los conflictos armados regionales y los efectos devastadores del cambio climático.

La escala excepcional y la integridad de estos procesos biológicos son hoy una rareza a nivel global. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), el sitio enfrenta amenazas concretas como el aumento de la caza furtiva comercial, la posible expansión de industrias extractivas y la limitación de recursos financieros para su gestión.

Un ecosistema de escala excepcional

El paisaje de Boma-Badingilo se destaca por su conectividad ecológica y diversidad de hábitats. La migración masiva de mamíferos terrestres que alberga es considerada una de las mayores del planeta, sustentada por una red de sabanas y zonas inundables que permiten el flujo vital de la fauna silvestre. La protección de este corredor es fundamental para preservar procesos ecológicos que han desaparecido en gran parte del mundo.

La organización African Parks, que colabora con el Gobierno de Sudán del Sur en la gestión de estos parques nacionales, ha sido un socio estratégico para colocar este paisaje en el mapa del Patrimonio Mundial. Este esfuerzo compartido subraya el compromiso de las comunidades locales y las instituciones por salvaguardar una biodiversidad que ahora es considerada "tesoro del mundo".

Los guardianes del paisaje y la herencia cultural

Más allá de su riqueza biológica, la zona de Boma-Badingilo es un reflejo de la profunda diversidad cultural y lingüística de Sudán del Sur. Diversos grupos étnicos han actuado como "guardianes" de este entorno durante milenios, integrando sus prácticas de pastoreo, agricultura y pesca con los ciclos naturales del paisaje. Esta relación simbiótica entre el ser humano y la naturaleza fue un factor determinante para que la UNESCO reconociera el Valor Universal Excepcional del sitio.

Desafíos críticos y el camino a la conservación

El reconocimiento internacional marca el inicio de un "esfuerzo nacional" más amplio para inventariar el patrimonio cultural y natural del país. El Ministerio de Cultura subrayó que la inscripción no solo celebra la belleza del paisaje, sino que valida la contribución de Sudán del Sur al patrimonio global. A pesar de los desafíos de seguridad, la designación busca activar mecanismos de conservación más robustos y atraer la cooperación internacional necesaria para proteger este legado para las generaciones futuras.