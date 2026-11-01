Durante el tradicional rezo del Ángelus celebrado en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV expresó su deseo de que la tregua acordada en la ciudad ucraniana de Oleshki abra el camino para alcanzar negociaciones de paz definitivas entre Rusia y Ucrania. El pronunciamiento se dio en la última aparición pública del Pontífice previa al inicio de su gira apostólica por Sudamérica, la cual incluye su arribo a la Argentina el próximo 8 de noviembre.

El Santo Padre remarcó el valor del cese del fuego temporal que permitió evacuar a la población civil e ingresar alimentos y medicamentos a la zona de conflicto. Las gestiones humanitarias se concretaron tras la mediación directa de la Santa Sede y los Estados Unidos, posibilitada por contactos telefónicos que el propio Pontífice mantuvo con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

La localidad de Oleshki, actualmente bajo control de las fuerzas rusas, atravesaba un escenario crítico marcado por el desabastecimiento de insumos básicos y agua potable, sumado al impacto constante de las acciones bélicas. Si bien las autoridades no precisaron el número oficial de personas trasladadas por motivos de seguridad, voceros de la Casa Blanca estiman que el operativo permitió poner a resguardo a más de 750 pobladores.

El acuerdo de no agresión representó el lapso de interrupción de combates más prolongado sobre la línea de frente desde el comienzo de la invasión militar rusa en 2022. No obstante, las autoridades locales reportaron que la intensidad de las operaciones militares se mantuvo en otros puntos del territorio ucraniano, al tiempo que parte de los habitantes originarios de la zona optaron por permanecer en sus hogares a pesar del riesgo operativo.