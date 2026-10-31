La próxima visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un detalle especial vinculado con la industria nacional. Una fábrica familiar de la provincia de Santa Fe fue la encargada de confeccionar el sillón que utilizará el pontífice durante una de sus actividades en el país. La pieza fue realizada artesanalmente por más de diez trabajadores y será donada a una institución religiosa.

Se trata de Mehring Sillas, una empresa ubicada en la ciudad de Esperanza que cuenta con 73 años de trayectoria en la fabricación de muebles. El pedido incluyó un sillón principal y dos sillas complementarias destinadas al Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires.

El propietario de la firma, Gustavo Mehring, contó que la propuesta llegó a través de los organizadores de la visita papal, quienes enviaron fotografías y especificaciones para orientar la elaboración de las piezas.

Cómo es el sillón que utilizará el papa León XIV

Una de las principales condiciones del encargo fue que el mobiliario tuviera una apariencia sencilla, sin perder los detalles necesarios para una ocasión de estas características.

"Nos pidieron que sea una pieza no tan suntuosa, sino algo simple, pero con características especiales", explicó Mehring durante una entrevista con Radio 2.

Para la estructura se utilizó madera de guatambú, una especie proveniente principalmente de Misiones, reconocida por su resistencia y sus cualidades para la fabricación de muebles.

El diseño incluye un tapizado de pana y detalles artesanales, entre ellos tachas de color oro viejo colocadas alrededor del asiento. También se realizaron trabajos manuales de ensamblado, cepillado y terminación.

Más de diez trabajadores participaron de las distintas etapas de fabricación. A diferencia de los productos habituales de la empresa, el encargo requirió una mayor intervención artesanal y especial atención en los acabados.

Una fábrica con 73 años de historia

La empresa Mehring Sillas nació como un pequeño emprendimiento familiar en Esperanza, una localidad santafesina reconocida por su tradición en la industria del mueble.

"La fundó mi padre hace 73 años, nació como un taller y después fue creciendo con el tiempo", recordó el empresario.

Con el paso de las décadas, la firma amplió su producción y consolidó su presencia en el sector, manteniendo el trabajo con madera maciza como una de sus principales características.

Para sus responsables, la posibilidad de fabricar un mueble destinado al máximo representante de la Iglesia católica significó un reconocimiento a la trayectoria de la empresa y al trabajo de sus empleados.

"Fue una gran satisfacción para nosotros que nos hayan convocado para esta tarea tan linda", expresó Mehring.

Qué pasará con el sillón después de la visita papal

Uno de los aspectos particulares de la historia es que la empresa decidió no cobrar por el trabajo realizado. Tanto el sillón principal como las dos sillas complementarias fueron donados para la actividad religiosa.

Además, las piezas no regresarán a Santa Fe una vez finalizado el encuentro. Según explicó el propietario, permanecerán en el Cottolengo Don Orione como parte del patrimonio de la institución.

Los muebles llevarán una identificación que dejará constancia de la donación realizada por la fábrica santafesina.

De esta manera, un emprendimiento que comenzó hace más de siete décadas como un pequeño taller familiar tendrá una participación especial en la visita de León XIV a la Argentina, con un trabajo que combina tradición industrial, elaboración artesanal y significado religioso.