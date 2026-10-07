Durante la tarde de este miércoles, el paro de colectivos continúa en San Juan y su impacto se hace sentir con fuerza en distintos puntos de la provincia. Calles con menos movimiento, paradas vacías y usuarios que debieron buscar alternativas para trasladarse forman parte de la postal que dejó la medida de fuerza.

La Estación Córdoba mostró paradas vacías durante la tarde por el paro de colectivos.

La retención del servicio comenzó durante la madrugada y afectó a las líneas urbanas e interurbanas de la RedTulum. Con el correr de las horas, la falta de unidades modificó la rutina de miles de sanjuaninos que utilizan el transporte público para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites.

(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

En distintos sectores del Gran San Juan, las paradas permanecieron prácticamente vacías durante buena parte de la tarde, mientras que la circulación de colectivos fue escasa o directamente nula. Muchos pasajeros optaron por caminar, utilizar taxis, remises, aplicaciones de transporte como Uber o DIDI o recurrir a vehículos particulares.

La medida de fuerza responde a un reclamo salarial de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que denuncian diferencias entre los haberes percibidos y la escala salarial que consideran vigente.

(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

En medio del conflicto, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó retrotraer las medidas, además de convocar a las partes a una audiencia. Sin embargo, durante la tarde de este miércoles el servicio todavía no había recuperado su funcionamiento habitual.

Así, mientras continúa la discusión entre trabajadores y empresarios, el conflicto ya tiene una imagen concreta en las calles sanjuaninas: paradas sin pasajeros, menos colectivos circulando y una jornada marcada por las dificultades para movilizarse.

(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)