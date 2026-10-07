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El paro sigue en San Juan y dejó paradas vacías y calles sin colectivos
POR REDACCIÓN
Durante la tarde de este miércoles, el paro de colectivos continúa en San Juan y su impacto se hace sentir con fuerza en distintos puntos de la provincia. Calles con menos movimiento, paradas vacías y usuarios que debieron buscar alternativas para trasladarse forman parte de la postal que dejó la medida de fuerza.
La retención del servicio comenzó durante la madrugada y afectó a las líneas urbanas e interurbanas de la RedTulum. Con el correr de las horas, la falta de unidades modificó la rutina de miles de sanjuaninos que utilizan el transporte público para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites.
En distintos sectores del Gran San Juan, las paradas permanecieron prácticamente vacías durante buena parte de la tarde, mientras que la circulación de colectivos fue escasa o directamente nula. Muchos pasajeros optaron por caminar, utilizar taxis, remises, aplicaciones de transporte como Uber o DIDI o recurrir a vehículos particulares.
La medida de fuerza responde a un reclamo salarial de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que denuncian diferencias entre los haberes percibidos y la escala salarial que consideran vigente.
En medio del conflicto, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó retrotraer las medidas, además de convocar a las partes a una audiencia. Sin embargo, durante la tarde de este miércoles el servicio todavía no había recuperado su funcionamiento habitual.
Así, mientras continúa la discusión entre trabajadores y empresarios, el conflicto ya tiene una imagen concreta en las calles sanjuaninas: paradas sin pasajeros, menos colectivos circulando y una jornada marcada por las dificultades para movilizarse.