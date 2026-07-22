La histórica nevada que cubrió gran parte de la cordillera sanjuanina dejó una de las imágenes más impactantes del invierno en el Parque Nacional El Leoncito. El lugar, uno de los paisajes naturales más emblemáticos de San Juan, apareció completamente cubierta por un espeso manto blanco que transformó por completo su característica geografía árida y regaló postales que rápidamente se volvieron virales.

Así lucía la entrada del lugar.

Las fotografías fueron compartidas por las redes sociales oficiales del Parque Nacional El Leoncito y reflejan una escena poco habitual para este rincón del departamento Calingasta. En las imágenes se observa la inmensa planicie completamente nevada, rodeada por la Cordillera de los Andes y bajo un cielo despejado que resalta aún más la belleza del paisaje. La combinación de nieve, montañas y vegetación cubierta de blanco convirtió al lugar en un escenario digno de una postal invernal.

La nieve cubrió la Pampa de Leoncito.

La nevada fue producto del intenso frente frío que afectó a gran parte del oeste argentino y que provocó importantes acumulaciones de nieve en distintos sectores de la cordillera sanjuanina. Durante varios días, las bajas temperaturas, las precipitaciones y el viento blanco marcaron el pulso de la región, obligando incluso a restringir la circulación en algunas rutas de montaña y a extremar las medidas de precaución para quienes transitan por esos sectores.

El temporal afecta al lugar desde hace unos días.

El Parque Nacional El Leoncito es uno de los principales atractivos turísticos de San Juan y recibe cada año a miles de visitantes que llegan para disfrutar de sus paisajes, realizar actividades al aire libre y contemplar uno de los cielos más limpios del planeta, condición que permitió la instalación de importantes observatorios astronómicos. Sin embargo, la imagen que dejó esta nevada mostró una faceta distinta del área protegida, donde el blanco de la nieve reemplazó, al menos por unos días, los tradicionales tonos ocres de la Pampa de Leoncito.

Una regla permitió dimensionar la magnitud de la acumulación de nieve,

El fenómeno permitió registrar una importante acumulación de nieve.