El patrimonio declarado por Javier Milei aumentó un 43% durante el último año, mientras que el de su hermana Karina Milei registró una suba del 209%, según surge de las últimas declaraciones juradas presentadas por ambos funcionarios.

Los datos corresponden a las declaraciones patrimoniales de los hermanos Milei y muestran una evolución significativa de sus bienes e ingresos desde las presentaciones anteriores. En el caso de Karina, el crecimiento porcentual fue particularmente elevado.

Cuánto declaró Karina Milei

Karina Milei informó que durante el período correspondiente obtuvo ingresos exclusivamente por su actividad como funcionaria pública. En su declaración jurada consignó ingresos netos por $33.124.206,02 correspondientes a su cargo como secretaria general de la Presidencia.

El fuerte aumento de su patrimonio se convirtió en uno de los principales datos de la presentación, ya que representa un incremento del 209% respecto de la declaración anterior.

El crecimiento del patrimonio presidencial

En el caso de Javier Milei, la declaración jurada también reflejó un incremento patrimonial, aunque considerablemente menor al registrado por su hermana en términos porcentuales.

El patrimonio del Presidente creció un 43% en un año, de acuerdo con los datos publicados en la última presentación. La evolución contempla los bienes y activos declarados por el mandatario ante los organismos correspondientes.

Las declaraciones juradas

Las declaraciones juradas patrimoniales son presentaciones obligatorias para los funcionarios públicos y permiten conocer los bienes, ingresos y obligaciones que informan ante el Estado.

En este caso, las presentaciones de los hermanos Milei volvieron a quedar bajo la lupa por el incremento registrado en sus patrimonios durante el último período.

El dato que más llamó la atención fue el crecimiento del patrimonio de Karina Milei, que más que triplicó la variación porcentual registrada por el Presidente.

El dato que surge de las presentaciones

Además del aumento patrimonial, la declaración de Karina Milei destaca que informó como fuente de ingresos su remuneración correspondiente al cargo que ocupa en el Gobierno nacional.

La secretaria general de la Presidencia declaró ingresos netos superiores a $33 millones por su función pública, mientras que la presentación de Javier Milei reflejó una evolución patrimonial del 43% durante el mismo período.

Los nuevos datos forman parte de las declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios y permiten comparar la evolución de sus patrimonios año tras año.