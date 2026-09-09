El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner el foco sobre los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero y lanzó un particular pedido a los jóvenes: que intenten convencer a sus padres de dejar de guardar los ahorros “debajo del colchón” y llevarlos a los bancos.

Las declaraciones se dieron durante una charla organizada por el Club de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que se realizó el lunes 7 de septiembre y estuvo destinada a estudiantes, docentes y graduados de esa casa de estudios.

Durante su exposición, Caputo sostuvo que todavía existe entre muchos argentinos una fuerte desconfianza hacia el sistema bancario, vinculada principalmente con las crisis económicas atravesadas por el país durante las últimas décadas. Según explicó, esa experiencia pesa especialmente sobre generaciones que vivieron episodios de inestabilidad financiera.

En ese contexto, el funcionario les pidió a los estudiantes que comprendan esa resistencia y agregó: “No se enojen con sus padres”. Luego los instó a intentar persuadirlos para que incorporen esos ahorros al sistema financiero.

Para Caputo, recuperar parte de los dólares que actualmente se encuentran fuera de los bancos permitiría fortalecer el mercado de capitales y ampliar las posibilidades de financiamiento para la economía. El ministro consideró además que un escenario de mayor orden macroeconómico reduce las posibilidades de que vuelvan a repetirse crisis similares a las que alimentaron durante años la desconfianza de los ahorristas.

Hay sectores a los que les costará más

El ministro también se refirió a la evolución de la actividad económica y reconoció que el proceso de reconversión impulsado por el Gobierno tendrá efectos diferentes según cada sector.

Caputo planteó que algunas actividades tienen mayores condiciones para crecer rápidamente, mientras que otras necesitarán más tiempo para adaptarse. Incluso admitió que determinados sectores podrían atravesar dificultades durante ese proceso. Sin embargo, rechazó que el Estado deba intervenir para decidir qué actividades deben ser beneficiadas.

Las declaraciones se conocieron en una jornada en la que también se difundieron nuevos indicadores sobre la industria y la construcción. El ministro sostuvo que el crecimiento de los sectores más competitivos termina contribuyendo, según su visión, al equilibrio general de la economía.

Caputo ratificó el rumbo económico

Otro de los puntos centrales de la presentación fue la política fiscal de cara a 2027, año de elecciones presidenciales.

Ante la posibilidad de que el Gobierno aumente el gasto público o modifique su estrategia económica con objetivos electorales, Caputo descartó esa alternativa y defendió la continuidad del superávit fiscal.

El titular del Palacio de Hacienda se definió como un economista “extremadamente ortodoxo” y sostuvo que el problema histórico de la Argentina estuvo vinculado principalmente con los desequilibrios fiscales. También aseguró que el Gobierno pretende consolidar credibilidad mediante el mantenimiento de los resultados fiscales.

De esta manera, el ministro buscó enviar una doble señal: aseguró que el programa económico no cambiará por la cercanía de las elecciones y, al mismo tiempo, volvió a reclamar que los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero comiencen a incorporarse al circuito formal.