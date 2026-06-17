La intendenta de Caucete, Romina Rosas, se metió de lleno en el debate sobre el futuro del peronismo sanjuanino y dejó una definición de cara a las elecciones de 2027: consideró que la fórmula que represente al PJ debería contar con una mujer entre sus integrantes.

La jefa comunal dijo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, sobre los posibles nombres que comienzan a sonar dentro del justicialismo provincial afirmó que Cristian Andino y Fabián Aballay “son dos dirigentes con peso propio dentro del espacio”, aunque aclaró que todavía no percibe definiciones concretas sobre candidaturas.

"Cristian Andino y Fabio Aballay son grandes dirigentes ambos y me ha tocado compartir con ellos distintas tareas, pero no he escuchado a ninguno todavía pronunciarse en esto de querer ser", afirmó. Además, destacó que el peronismo deberá trabajar para alcanzar consensos y construir una propuesta competitiva. "Seguramente el peronismo logrará, y espero que así sea, aunar voluntades, corazones, amores y demás, para poder lograr los mejores o el mejor candidato", sostuvo.

Rosas también consideró que los buenos resultados obtenidos por el peronismo en las elecciones de 2025 generaron expectativas y nuevas proyecciones dentro del espacio, aunque remarcó que todavía queda camino por recorrer antes de definir liderazgos y candidaturas.

Sin embargo, la definición más contundente llegó cuando fue consultada sobre la integración de una futura fórmula justicialista. "Yo creo que sí", respondió ante la pregunta de si debía incluir obligatoriamente a una mujer. Luego aclaró que no sabe si esa representación se materializará en 2027 o en una elección posterior, pero ratificó su postura: "Creo que sí".

La intendenta evitó personalizar el debate o ubicarse a sí misma como posible candidata. Cuando le plantearon distintas combinaciones electorales con dirigentes varones, insistió en que su planteo no tiene que ver con nombres propios sino con una visión política más amplia.

"Yo he sido siempre muy defensora de la perspectiva que las mujeres arrojan a la política, que no tiene que ver necesariamente con nombres particulares", expresó.

En ese sentido, sostuvo que dentro del peronismo existen dirigentes con experiencia, trayectoria y capacidad para asumir mayores responsabilidades. "Tenemos mujeres dirigentes que han sido grandes militantes, que hoy son grandes funcionarias, que son grandes dirigentes y que tienen mucho para aportar", aseguró.

Rosas también vinculó el rol de las mujeres con los momentos más difíciles de la vida social y económica. "En las épocas más profundas de crisis son las mujeres las que han salido también con la bandera de salvaguardar algunas situaciones, acompañadas al lado del hombre, por supuesto, pero sosteniendo a veces situaciones muy complejas", señaló.

Finalmente, insistió en que la discusión debe centrarse en la capacidad de las dirigentes y no en cuestiones de género como una mera formalidad. "Fundamentalmente, creo que tiene que ver con una cuestión de capacidad. Hay mujeres con grandes capacidades que están dispuestas y que pueden formar parte de una fórmula", concluyó.

De esta manera, la intendenta caucetera sumó una nueva voz al debate interno del peronismo sanjuanino y planteó que la construcción electoral hacia 2027 debería contemplar un lugar relevante para las mujeres dentro de la propuesta que buscará volver a gobernar la provincia.

Textuales

Romina Rosas / Intendenta de Caucete