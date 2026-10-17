El peronismo de San Juan celebró dividido el Día de la Lealtad, que recuerda la movilización del 17 de octubre de 1945 que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón. La jornada tuvo tres escenarios: las ofrendas en la sede central del Partido Justicialista (PJ), la reinauguración del busto restaurado en Chimbas y un acto propio de la CGT, con choripanes incluidos. Entre las ausencias más destacadas estuvieron las del intendente de Rawson, Carlos Munisaga, y el presidente de San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo.

Las presencias y ausencias

Las a ctividades del PJ estuvieron encabezadas por sus autoridades provinciales, Juan Carlos Quiroga Moyano, Graciela Seva y Fabián Aballay, junto a referentes departamentales y legisladores. Entre quienes participaron de las convocatorias partidarias estuvieron el exgobernador José Luis Gioja, el diputado nacional Cristian Andino, Facundo Perrone, Matías Sotomayor y los diputados Mario Herrero y Marisa López.

La ausencia de Sergio Uñac se conoció desde el comienzo de la jornada. El senador nacional no participó de ninguna de las actividades y envió una nota para disculparse. Tampoco estuvieron Munisaga ni Gramajo. En el acto de la sede partidaria faltaron, además, los intendentes de Rawson, Caucete, Albardón, 25 de Mayo, Jáchal, Valle Fértil, Calingasta y San Martín. Desde el PJ señalaron que algunos realizaron homenajes en sus propias juntas departamentales. Jorge «Koki» Chica tampoco asistió a esa convocatoria, aunque sí estuvo en Chimbas.

La CGT organizó una celebración independiente, sin dirigentes del PJ ni los gremios que habían cuestionado la continuidad de Eduardo Cabello al frente de la central obrera. Cabello consiguió renovar su conducción con el respaldo de 54 sindicatos. Por las 62 Organizaciones Peronistas participó Martín Solazzo.

Chimbas, la segunda parada

La segunda actividad del PJ se trasladó a la avenida Costanera Juan Domingo Perón, donde la intendenta Daniela Rodríguez encabezó la reinauguración del busto del expresidente, restaurado después de sufrir daños por vandalismo.

En primera fila estuvieron Rodríguez, Gioja, Andino, Graciela Seva, Quiroga Moyano, Mario Herrero, Ariel Palma y Jorge «Koki» Chica, entre otros referentes.

La elección de Chimbas también tuvo peso político: el departamento concentra un importante caudal electoral y es un territorio relevante para el armado peronista de cara a 2027. La presencia de dirigentes de distintos sectores contrastó con la decisión de la CGT de realizar su propia actividad.

Los discursos y la "diversificación"

El presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, apeló en varias oportunidades a la palabra “diversificación” para describir la decisión del peronismo de repartir los homenajes entre distintos escenarios. El eufemismo funcionó como una manera de esquivar las referencias a la división y, en particular, a la celebración por separado que organizó la CGT.

Fabián Aballay, vicepresidente segundo del PJ, trazó un paralelismo entre el 17 de octubre de 1945 y las dificultades actuales del partido. Pese a las diferencias internas, se mostró confiado en que la unidad permitirá al peronismo ser competitivo en las urnas el próximo año.

En la CGT, Eduardo Cabello reivindicó la importancia del movimiento obrero dentro del peronismo y apuntó contra las divisiones políticas, a las que responsabilizó por la pérdida del Gobierno municipal y provincial. Así, mientras desde el partido se insistió con la unidad, el sindicalismo expuso su propia mirada sobre las causas de la derrota.

La palabra más buscada: Cristian Andino

Desde la audiencia por la causa del Acueducto Gran Tulum, la palabra de Cristian Andino era una de las más buscadas. El diputado nacional participó de los actos en la sede del PJ y en Chimbas, donde DIARIO HUARPE le consultó si estará presente en la próxima audiencia, prevista para el 10 de noviembre.

“Si puedo estar presente, voy a estar, porque no tengo ningún problema. Si algo ha marcado mi vida política, tiene que ver con la transparencia”, respondió el dirigente sanmartiniano.

Entre homenajes, ausencias y discursos de unidad, el peronismo sanjuanino dejó una postal de sus diferencias: dos actividades partidarias con dirigentes compartidos y una CGT que eligió celebrar por su cuenta.