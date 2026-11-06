El peronismo definió sus candidatos para el Consejo de la Magistratura de San Juan

El sector de la abogacía vinculado al peronismo terminó de definir sus candidatos para disputar los dos lugares que corresponden a los abogados en el Consejo de la Magistratura de San Juan. La lista de Abogacía Transformadora estará encabezada por Sofía Lloveras y Marcos Vital Bologna, mientras que Mauricio Gallardo y Vanesa Coria ocuparán los lugares de suplentes. La nómina competirá en las elecciones previstas para el próximo 25 de noviembre.

La definición se produjo después de varios días de negociaciones entre los sectores que integran el armado opositor al orreguismo. El espacio de Abogacía Transformadora tiene como uno de sus principales referentes al expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez, quien participó de las conversaciones para conformar una propuesta común con abogados justicialistas y otras agrupaciones.

La candidatura de Lloveras ya había comenzado a tomar fuerza durante los últimos días, pero todavía restaba conocer quién la acompañaría en el segundo lugar titular. Finalmente, ese espacio quedó para Bologna, un abogado vinculado al peronismo que integrará la fórmula con la que la oposición buscará obtener representación en uno de los organismos centrales para la designación de magistrados provinciales.

Los antecedentes de Lloveras y la conformación de la lista

Lloveras cuenta con trayectoria dentro de la vida institucional de la abogacía sanjuanina. Entre 2021 y 2023 fue vicepresidenta del Foro de Abogados, cargo al que llegó luego de imponerse en una elección ajustada, cuando encabezó la lista Foro Independiente.

En aquella oportunidad, obtuvo 535 votos frente a los 528 conseguidos por Roy Kirby, representante de Unidos por el Foro, un espacio vinculado a los abogados peronistas. La diferencia fue de apenas siete sufragios, en una elección que evidenció la paridad entre las agrupaciones que disputaban la conducción institucional.

Durante su vicepresidencia compartió parte de la conducción del Foro con Marcelo Álvarez, quien presidía la institución. Posteriormente, Lloveras se incorporó a Abogacía Transformadora y en 2025 obtuvo un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento, función que ejerce actualmente y cuyo mandato finalizará este año.

Por su parte, Marcos Vital Bologna ocupará el segundo lugar titular de la nómina. Su incorporación representa la participación de un sector vinculado al peronismo dentro del acuerdo electoral. A diferencia de Lloveras, no cuenta con una exposición pública comparable en anteriores elecciones del Foro de Abogados.

La lista se completa con Mauricio Gallardo como primer suplente y Vanesa Coria como segunda suplente. Esta última también tiene antecedentes de participación institucional, ya que integra el Directorio del Foro de Abogados como vocal titular, cargo al que accedió en las elecciones de 2025.

Una elección que enfrenta al peronismo con el orreguismo

La definición de los candidatos opositores se produce en medio de una disputa política por la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Del otro lado estará Abogacía Activa, agrupación vinculada al oficialismo provincial, que tendrá como principal candidato al expresidente del Foro, Franco Montes.

Las negociaciones opositoras estuvieron atravesadas por conversaciones entre distintos sectores del peronismo y agrupaciones independientes. Entre los dirigentes que participaron del armado aparecen Marcelo Álvarez, Alejandro Ruffa y referentes que mantuvieron acercamientos con sectores vinculados a Marcelo Arancibia y Emilio Baistrocchi.

Uno de los puntos de discusión fue la posibilidad de impulsar modificaciones al reglamento interno del Consejo de la Magistratura, particularmente en los mecanismos de evaluación de los aspirantes a ocupar cargos judiciales.

La elección del 25 de noviembre permitirá renovar los dos representantes de la abogacía en el Consejo, lugares actualmente ocupados por Raúl Acosta y Valeria Torres. El organismo tiene una función determinante en la selección de jueces, fiscales y defensores, ya que interviene en la elaboración de las ternas que posteriormente son consideradas por la Cámara de Diputados.

De esta manera, la disputa entre el sector vinculado al peronismo y el espacio identificado con el orreguismo tendrá una incidencia que excede la representación profesional y alcanza a la futura conformación del Poder Judicial sanjuanino.