A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner, sectores del peronismo y organizaciones kirchneristas preparan una movilización para este martes 1 de septiembre frente al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Máximo Kirchner será uno de los principales oradores del acto.

La convocatoria está prevista para la tarde y tendrá como uno de sus principales ejes el reclamo para que la Justicia profundice la investigación sobre la posible existencia de instigadores, financistas o autores intelectuales detrás del ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Además de la concentración, partidos y agrupaciones políticas difundirán un documento conjunto con cuestionamientos al desarrollo de la investigación judicial.

El planteo estará enfocado principalmente en las líneas de investigación sobre una eventual trama detrás del atentado. El kirchnerismo sostiene desde el comienzo de la causa que no se profundizaron suficientemente las hipótesis destinadas a establecer si quienes ejecutaron el ataque actuaron por cuenta propia o contaron con algún tipo de respaldo.

Los autores materiales ya fueron condenados

La movilización se realizará cuando la responsabilidad de los autores materiales ya fue determinada por la Justicia.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor del intento de homicidio contra Cristina Kirchner y a Brenda Uliarte a ocho años como partícipe necesaria.

Debido a la unificación con condenas anteriores, Sabag Montiel recibió una pena total de 14 años, mientras que Uliarte deberá cumplir ocho años y dos meses. Nicolás Carrizo, el tercer acusado que llegó al juicio oral, fue absuelto.

El debate judicial, sin embargo, continúa. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia y solicitaron penas más altas para ambos condenados.

El atentado contra Cristina Kirchner

El ataque ocurrió durante la noche del 1 de septiembre de 2022 frente al entonces domicilio de Cristina Kirchner, ubicado en Recoleta.

La entonces vicepresidenta había llegado a su casa y se encontraba saludando a los militantes que permanecían concentrados en el lugar cuando Sabag Montiel se acercó entre la multitud y apuntó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de su cabeza.

El hombre accionó el gatillo, pero el disparo no salió. El arma contenía cinco proyectiles en el cargador, aunque no tenía una bala alojada en la recámara. Sabag Montiel fue reducido y detenido inmediatamente.

Cuatro años después, el peronismo volverá a movilizarse para recordar aquel episodio. Esta vez, la concentración será frente a San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.