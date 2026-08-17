El peronismo prepara una nueva cumbre con la mirada puesta en 2027. Los principales referentes del espacio tienen previsto volver a reunirse este miércoles, pocos días después del encuentro que juntó a distintos sectores del justicialismo y que buscó comenzar a encauzar las diferencias internas.

Uno de los objetivos será ampliar la mesa política e incorporar a otros dirigentes del peronismo y de espacios afines. Entre los nombres que podrían ser convocados aparecen Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto. Además de avanzar en la construcción de unidad, la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aparece como uno de los ejes centrales.

La nueva convocatoria se producirá después de la reunión realizada el jueves pasado, de la que participaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Gerardo Zamora, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, José Mayans y Germán Martínez. El grupo comenzó a ser denominado internamente como el “Grupo de los 10”.

Las PASO, uno de los puntos centrales de la estrategia del PJ

En el peronismo consideran que mantener las PASO será clave para ordenar la disputa interna y llegar a las elecciones presidenciales con un candidato que consiga representar a los distintos sectores. La posición choca con la intención del Gobierno nacional de avanzar con cambios en el sistema electoral.

En ese contexto, el denominado Grupo de los 10 también envió un mensaje hacia los gobernadores peronistas. La intención es conseguir respaldo dentro del Congreso para sostener las primarias y evitar que las diferencias territoriales compliquen la estrategia nacional del espacio.

Al mismo tiempo, dentro del PJ comenzó a aparecer la discusión sobre posibles figuras para 2027. Uno de los nombres que circula es el de Natalia de la Sota, diputada nacional e hija del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota. Incluso surgieron versiones que la ubican como una eventual compañera de fórmula de Kicillof, aunque desde distintos sectores relativizaron esa posibilidad.

Por otra parte, desde el entorno de Sergio Massa descartaron por ahora que el exministro de Economía esté pensando en competir por la Presidencia o por la Gobernación bonaerense. Mientras comienzan a circular nombres, el primer desafío del peronismo será consolidar una mesa amplia que permita reducir las internas y construir una estrategia común para 2027.