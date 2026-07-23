El precio internacional del petróleo volvió a encender las alarmas este jueves luego de registrar una fuerte suba y superar nuevamente la barrera de los US$100 por barril, un nivel que no alcanzaba desde comienzos de junio.

El barril de Brent, referencia para los mercados internacionales, se ubicó alrededor de los US$100,10, mientras que el crudo WTI, utilizado como referencia en Estados Unidos, operó cerca de los US$91,43, luego de avanzar un 4,9% respecto del cierre anterior.

El salto estuvo impulsado por la escalada de tensión en Medio Oriente, luego de ataques de los hutíes de Yemen contra barcos petroleros en el mar Rojo y una nueva ronda de ataques de Estados Unidos contra Irán.

La incertidumbre geopolítica provocó una reacción negativa en los mercados internacionales y generó retrocesos en las principales bolsas.

Mercados internacionales en alerta

Las bolsas europeas operaron en terreno negativo ante el temor por una mayor inestabilidad en la región.

El índice de Frankfurt cayó un 1,2%, París retrocedió 1,51% e Italia perdió 2,4%. En tanto, el Euro Stoxx 50 registró una baja del 1,4%.

La preocupación también llegó a Wall Street. Los futuros del Dow Jones retrocedieron 0,97%, los del S&P 500 bajaron 0,9% y los del Nasdaq cedieron 1,4%.

Cómo reaccionaron las acciones argentinas

En Wall Street, las acciones argentinas tuvieron una jornada mixta.

Entre las mayores caídas se ubicaron:

BBVA: -4,2%.

Banco Supervielle: -3%.

Telecom: -2,9%.

En sentido contrario, algunos papeles registraron avances:

Ternium: +2,3%.

YPF: +0,9%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial subió $5 y se ubicó en $1510 para la venta en el Banco Nación.

Qué puede pasar con el precio de la nafta en Argentina

La suba del petróleo internacional volvió a instalar la preocupación sobre un posible impacto en los precios de los combustibles en Argentina.

Desde abril, YPF aplica un sistema denominado “buffer de precios”, una herramienta que busca amortiguar los movimientos bruscos del Brent y evitar que las variaciones internacionales se trasladen de manera inmediata al surtidor.

El mecanismo fue establecido con una referencia de US$95 por barril y permitió mantener el precio de la nafta súper en torno a los $2000 desde abril, luego del aumento del 25% registrado en marzo.

El resto de las petroleras que operan en el país también adhirieron a este esquema.

YPF mantiene la cautela sobre una baja de precios

El presidente de YPF, Horacio Marín, había explicado que la compañía no trasladaría directamente las fluctuaciones abruptas del petróleo internacional y que compensaría la diferencia mediante una cuenta interna una vez superado el escenario de tensión.

Sin embargo, la nueva escalada del crudo modificó las expectativas.

Marín aseguró que la petrolera todavía no alcanzó el nivel necesario para aplicar una reducción en los combustibles.

“Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas”, afirmó.

Además, advirtió que el nuevo incremento internacional del petróleo aleja la posibilidad de una baja en los surtidores en el corto plazo.

Con el Brent nuevamente por encima de los US$100, el mercado energético seguirá atento a la evolución del conflicto en Medio Oriente y a su impacto sobre los precios locales.