El precio internacional del petróleo registró una nueva suba impulsada por la tensión geopolítica en Medio Oriente y el temor a posibles interrupciones en el suministro mundial. El barril de Brent, referencia para buena parte del mercado internacional, avanzó alrededor de un 2% y llegó a cotizar a US$106,99 durante la jornada del lunes 12 de octubre.

La escalada de los precios se produjo después de nuevos ataques en Arabia Saudita y de incidentes que afectaron al transporte marítimo en una de las regiones estratégicas para el comercio mundial de hidrocarburos.

La incertidumbre sobre la seguridad de las instalaciones petroleras y las rutas por las que circula el crudo volvió a sumar presión sobre las cotizaciones, que se mantienen en niveles elevados.

Los ataques aumentaron el temor a problemas de abastecimiento

Entre los factores que impulsaron el mercado se encuentran los ataques atribuidos a los hutíes, grupo alineado con Irán, contra objetivos en Arabia Saudita. Los reportes internacionales señalaron un ataque al aeropuerto de Riad que dejó 13 muertos y más de 300 heridos.

También se registraron nuevos episodios que involucraron buques petroleros cerca del estrecho de Ormuz, un paso marítimo fundamental para el transporte internacional de petróleo.

La posibilidad de que se interrumpa el tránsito por esa zona genera preocupación entre operadores y analistas, ya que cualquier alteración prolongada podría limitar la llegada de crudo a los principales mercados consumidores.

El Brent y el WTI cerraron con subas

Al cierre de la jornada del lunes, el Brent terminó en US$106,65 por barril, con un incremento del 1,8%. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió un 2% y cerró en US$93,74.

El movimiento reflejó la preocupación de los inversores por los riesgos sobre la producción y el transporte de crudo. Los ataques contra instalaciones y embarcaciones se sumaron a la incertidumbre sobre la evolución del conflicto regional.

El posible aumento de la oferta no alcanza para despejar las dudas

La presión alcista coincidió con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la llegada de nuevos volúmenes de diésel ruso a los mercados internacionales. Sin embargo, los analistas advirtieron que el efecto de esa medida podría ser limitado y gradual.

La capacidad de refinación rusa se encuentra reducida y, por eso, el incremento de la oferta no necesariamente compensaría los riesgos que enfrenta el abastecimiento desde Medio Oriente.

En este escenario, la evolución de los ataques, la seguridad de las rutas marítimas y la posibilidad de una desescalada serán factores determinantes para el precio del petróleo en las próximas jornadas.