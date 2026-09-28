El precio internacional del petróleo volvió a subir con fuerza este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara una propuesta de Irán para establecer una tregua de siete días y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz. La decisión reavivó los temores sobre el abastecimiento energético y llevó al crudo Brent a superar los US$107 por barril.

La cotización del Brent, referencia para buena parte del mercado internacional, llegó a avanzar más de 3% durante las operaciones asiáticas y alcanzó los US$107,51 por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subió alrededor de 2% hasta los US$94,32. Reuters también registró avances superiores al 1% en ambas variedades durante la jornada.

El movimiento se produjo luego de que Trump rechazara la propuesta presentada por Teherán durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El plan iraní contemplaba una tregua de siete días para permitir la reapertura del estrecho de Ormuz y, posteriormente, retomar las negociaciones con Washington.

Qué propuso Irán

La iniciativa contemplaba una serie de condiciones para avanzar hacia la normalización del transporte marítimo. Entre ellas estaban el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes, la suspensión de las sanciones sobre las ventas de petróleo y la liberación de activos iraníes congelados.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, había explicado que los primeros pasos podían concretarse en cuatro o cinco días y que el estrecho podría quedar abierto al sexto día. El séptimo comenzaría una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos.

Sin embargo, Trump rechazó el planteo y sostuvo que las condiciones propuestas por Teherán no eran aceptables para Washington. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que las conversaciones se retomen durante esta semana.

Por qué importa el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de hidrocarburos. Cualquier interrupción prolongada de la navegación genera preocupación entre los mercados porque puede reducir la oferta disponible y aumentar los costos de la energía.

La posibilidad de una reapertura había generado una baja del petróleo durante la jornada del viernes. Pero el rechazo estadounidense modificó rápidamente las expectativas y volvió a colocar el riesgo de suministro en el centro de la atención de los inversores.

El repunte del crudo también volvió a instalar el temor a un impacto sobre la inflación global. El encarecimiento de la energía puede trasladarse a los costos de transporte, producción y otros bienes y servicios si la suba se mantiene.

Por ahora, Washington y Teherán mantienen posiciones diferentes sobre las condiciones para terminar el conflicto y normalizar el tránsito por el estrecho. Trump afirmó que espera que las conversaciones continúen, aunque todavía no existe un acuerdo que permita garantizar una reapertura de la ruta energética.