Los mercados financieros iniciaron la semana con cautela debido a dos factores que concentran la atención de los inversores: la nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, que impulsó el precio del petróleo, y el comienzo de la temporada de balances de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos.

Durante las primeras operaciones del lunes, el Brent llegó a cotizar cerca de US$91 por barril, mientras que el WTI también registró fuertes subas. Luego ambos contratos moderaron parte de las ganancias, aunque permanecieron en niveles elevados tras una nueva jornada de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

El foco vuelve a estar en Medio Oriente

La preocupación del mercado se concentra nuevamente en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo que consume el mundo.

El aumento de los ataques y la reducción del tráfico marítimo incrementaron los costos logísticos y de los seguros, alimentando el temor a posibles interrupciones en el suministro global de crudo.

Distintas consultoras internacionales advirtieron que, si el conflicto se prolonga, podrían registrarse nuevas presiones sobre la oferta de petróleo y un mayor impacto en la inflación mundial. No obstante, algunos analistas consideran que mientras el Brent permanezca por debajo de los US$100 por barril, el efecto sobre la economía global seguiría siendo limitado.

Semana decisiva para Wall Street

Además de la tensión geopolítica, los inversores seguirán de cerca los resultados financieros de algunas de las compañías más importantes del sector tecnológico.

Alphabet y Tesla presentarán sus balances el miércoles, mientras que Intel lo hará el jueves. El mercado buscará señales sobre si las multimillonarias inversiones en inteligencia artificial comienzan a traducirse en mayores ingresos y rentabilidad.

La expectativa es elevada luego de que el Nasdaq cerrara la semana pasada con pérdidas cercanas al 4% y el índice de semiconductores de Filadelfia retrocediera alrededor del 10%, reflejando una mayor prudencia entre los inversores.

La competencia china también genera incertidumbre

Otro de los factores que sigue de cerca Wall Street es el avance de las empresas chinas en inteligencia artificial.

El lanzamiento del modelo Kimi K3, desarrollado por Moonshot AI, reavivó las dudas sobre el liderazgo de las compañías estadounidenses. Analistas consideran que una mayor competencia podría presionar los márgenes de firmas como OpenAI y Anthropic y extender la corrección al resto del ecosistema tecnológico.

Con el petróleo nuevamente bajo presión y las tecnológicas enfrentando una prueba clave, los próximos días serán determinantes para definir el rumbo de los mercados internacionales y el apetito de los inversores por los activos de riesgo.