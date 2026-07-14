Los precios internacionales del petróleo registraron este martes un fuerte incremento superior al 4% luego de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que elevó la preocupación de los mercados por el suministro global de crudo.

El barril de Brent, referencia para Europa, alcanzó los US$87,32, acercándose nuevamente a los US$90, un nivel que no se observaba desde hacía más de un mes. En tanto, el WTI, referencia en Estados Unidos, cotizaba en torno a los US$80, con una suba del 3,4% respecto del cierre anterior.

El repunte de los precios se produjo después de que Estados Unidos completara la tercera ola consecutiva de ataques sobre territorio iraní durante las primeras horas del martes.

En ese contexto, el presidente Donald Trump anunció que su administración asumirá el rol de "guardián" del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el transporte mundial de petróleo. Además, aseguró que Estados Unidos aplicará un cargo del 20% sobre toda la carga que transite por esa vía y afirmó que el paso permanecerá abierto "con o sin Irán".

La respuesta de Teherán no tardó en llegar. Según trascendió, Irán lanzó ataques contra Baréin, Jordania y dos buques petroleros vinculados a Emiratos Árabes Unidos que navegaban por el estrecho.

Al mismo tiempo, el canciller iraní, Abás Araqchi, respondió con ironía a las declaraciones de Trump. "Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre", escribió en la red social X, antes de agregar: "El presidente de Estados Unidos tiene toda la razón. Quien garantice el paso seguro debe recibir una compensación".

Caídas en las bolsas internacionales

La renovada tensión geopolítica también impactó en los principales mercados bursátiles.

Las bolsas europeas operaban con pérdidas: Frankfurt retrocedía un 0,41%, París caía 0,73% y Londres cedía 0,41%. El índice Euro Stoxx 50 también mostraba una baja del 0,90%.

En Wall Street, los futuros exhibían un comportamiento mixto. Mientras el Dow Jones descendía un 0,28% y el S&P 500 retrocedía un 0,06%, el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,45%.

Expectativa por la inflación en Argentina

En el plano local, la atención de los inversores también está puesta en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio que dará a conocer el Indec durante la tarde.

El Gobierno y la mayoría de las consultoras privadas esperan que la inflación mensual se ubique por debajo del 2%, lo que representaría la tercera desaceleración consecutiva y el registro más bajo desde agosto de 2025.

Además, el Ejecutivo seguirá de cerca la evolución de los mercados financieros y del riesgo país, que este lunes cerró en 405 puntos básicos, tres unidades por encima de la jornada anterior.