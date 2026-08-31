El precio internacional del petróleo volvió a dispararse este lunes después de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán, que reavivó las preocupaciones sobre el suministro energético mundial y volvió a poner el foco sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

Los mercados reaccionaron con fuertes subas luego de que fuerzas estadounidenses atacaran dos plataformas de lanzamiento ubicadas en la isla iraní de Larak, en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Tras la ofensiva estadounidense, Irán aseguró haber respondido con ataques contra posiciones militares de Estados Unidos en la región. El intercambio de acciones militares elevó nuevamente la tensión y generó incertidumbre sobre la continuidad del conflicto.

El Brent, la referencia internacional del petróleo, llegó a superar los 90 dólares por barril. Durante la jornada registró avances superiores al 3%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, también avanzó y se ubicó por encima de los 86 dólares.

En la jornada también se registraron valores superiores a los 91 dólares para el Brent, lo que reflejó la fuerte volatilidad provocada por el nuevo escenario geopolítico.

La principal preocupación de los mercados está vinculada con el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Por esa zona circulaba antes del conflicto aproximadamente una quinta parte del suministro global de crudo.

El tránsito marítimo por el estrecho se encuentra actualmente reducido. Datos de navegación citados por Reuters señalaron que durante el fin de semana apenas cinco buques de carga por día fueron visibles atravesando la zona, una señal del nivel de precaución que mantienen las empresas navieras.

La situación genera temor a nuevas interrupciones en el suministro energético. Si los enfrentamientos se intensifican o se dificulta todavía más la circulación de los buques petroleros, el impacto podría trasladarse a los precios internacionales del crudo.

La reacción del petróleo también refleja la incertidumbre sobre cuánto tiempo continuará la escalada. Los analistas siguen de cerca las señales que puedan indicar una desescalada o, por el contrario, una ampliación de las operaciones militares.

El conflicto entre Washington y Teherán atraviesa su sexto mes y los nuevos ataques representan una de las mayores señales de tensión de las últimas semanas. El temor a que el enfrentamiento afecte de manera prolongada las rutas de transporte energético volvió a instalarse en los mercados.

A pesar del fuerte repunte registrado este lunes, el Brent y el WTI todavía se encaminaban a cerrar agosto con pérdidas moderadas, después de la caída que habían sufrido durante la semana anterior.

Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una salida al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, los mercados energéticos permanecen en alerta. La evolución de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán será determinante para saber si el petróleo mantiene la tendencia alcista o si la tensión comienza a moderarse.