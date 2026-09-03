El mercado energético volvió a reaccionar con fuerza ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El precio del petróleo registró este jueves una nueva suba y llevó al barril de Brent a niveles cercanos a los US$100, mientras los inversores buscan anticipar las posibles consecuencias de una interrupción en el suministro desde Medio Oriente.

El Brent, referencia internacional, llegó a cotizar alrededor de US$97 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, superó los US$93. Ambos contratos alcanzaron máximos de aproximadamente seis semanas y acumularon su cuarto día consecutivo de avances.

La nueva escalada militar volvió a instalar el temor de que el conflicto pueda afectar de manera prolongada el transporte y la disponibilidad de petróleo en una de las regiones estratégicas para el mercado energético mundial.

La tensión crece en Medio Oriente

El movimiento de los precios se produjo después de nuevos ataques estadounidenses contra objetivos en Irán y de una respuesta iraní que amplió la tensión en la región.

Según reportes internacionales, Irán lanzó ataques contra Kuwait, mientras continúa la preocupación por la seguridad de las rutas marítimas que atraviesan el estrecho de Ormuz.

El paso marítimo es considerado clave para el comercio mundial de petróleo. La reducción del tránsito de embarcaciones y las advertencias de Irán sobre posibles sanciones para los buques que no cumplan sus condiciones incrementaron la preocupación entre los operadores.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la preocupación

La situación en el estrecho de Ormuz es uno de los principales factores que explican la reacción del mercado. Antes del conflicto, por esa zona transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción significativa podría generar fuertes consecuencias sobre el precio internacional del crudo.

Aunque se han buscado alternativas para mantener parte del tráfico marítimo mediante rutas cercanas a Omán, la incertidumbre continúa presionando al mercado.

Los analistas consideran que una interrupción prolongada del suministro podría llevar al petróleo por encima de los niveles actuales y aumentar las presiones inflacionarias en distintos países.

La suba también impacta en los mercados

El avance del crudo volvió a generar preocupación por sus efectos sobre la inflación. Un petróleo más caro eleva los costos de transporte y energía y puede trasladarse posteriormente a los precios que pagan consumidores y empresas.

La incertidumbre también repercutió en los mercados financieros. Las bolsas mostraron movimientos cautelosos mientras los inversores siguen de cerca la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias económicas.