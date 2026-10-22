El PJ busca liberar fondos del Fodere para que los municipios se preparen ante El Niño

Los bloques Justicialista, San Juan Vuelve y Crecer presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de San Juan para flexibilizar la distribución de recursos provinciales a los municipios, ante la emergencia económica, social y climática y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. La propuesta busca que los gobiernos locales dispongan de más fondos para financiar tareas de prevención y responder a posibles crecidas, aluviones y tormentas.

El proyecto, fechado el 21 de octubre de 2026, lleva las firmas de 14 diputados provinciales: Marisa López, Sonia Ferreyra, Juan Carlos Quiroga Moyano, Miguel Vega, Marta Gramajo, Emilio Escudero, Jorge Castañeda, Fernanda Paredes, Stella Maris Caparrós, Mario Herrero, Graciela Seva, Cristina López, Pedro Albagli y Washington Ortiz.

La iniciativa propone que las modificaciones tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y que los recursos liberados se incorporen a la masa coparticipable municipal como fondos de libre disponibilidad.

En concreto, plantea reducir del 5% al 2,5% la detracción correspondiente al Fondo de Emergencia y suspender la retención del 3% destinada al Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). Según los cálculos incluidos en los fundamentos, los cambios permitirían elevar del 92% al 97,5% la proporción de los recursos coparticipables que se distribuye entre los 19 departamentos, de acuerdo con los coeficientes establecidos por ley.

El riesgo hídrico como fundamento del pedido

Uno de los principales argumentos del proyecto es la necesidad de que los municipios cuenten con recursos antes de que se produzcan posibles contingencias climáticas. El documento advierte que las nevadas históricas registradas en la Cordillera podrían derivar en caudales elevados durante el verano y que El Niño está asociado en la región a precipitaciones intensas, tormentas, granizo, crecidas de ríos y bajadas aluvionales.

Como antecedente, los legisladores mencionan las lluvias, el granizo y las crecidas que afectaron a distintos departamentos sanjuaninos a comienzos de febrero de 2026. Según los fundamentos, los municipios debieron asistir inicialmente a las familias damnificadas con recursos propios, mediante la entrega de mercadería y materiales, la limpieza de cunetas y el bombeo de agua.

En ese contexto, el proyecto plantea que los fondos de libre disponibilidad permitan financiar tareas de limpieza y desobstrucción de cauces, canales, desagües y cunetas, además del mantenimiento de caminos rurales, la compra de combustible y maquinaria, el refuerzo de los equipos de Defensa Civil y el acondicionamiento de centros de evacuación.

La propuesta también contempla la asistencia directa a familias en situación de riesgo. El planteo de los firmantes es que los gobiernos locales puedan ejecutar trabajos preventivos y responder a las necesidades de sus comunidades sin depender exclusivamente de fondos con destinos específicos.

Qué propone hacer con los fondos del Fodere

El proyecto incluye un mecanismo para distribuir los recursos del Fodere retenidos durante 2026. De acuerdo con las estimaciones incorporadas en el documento, entre enero y septiembre se acumularon aproximadamente $7.229 millones correspondientes a ese fondo.

La iniciativa establece que los montos retenidos durante 2026 y que aún no hayan sido distribuidos se repartan progresivamente entre los municipios durante 2027, conforme a los coeficientes de distribución secundaria de la coparticipación. En cambio, los saldos de 2025 y de ejercicios anteriores continuarían afectados a los proyectos municipales ya aprobados, con prioridad para cancelar anticipos y desembolsos pendientes.

Además, los diputados proponen suspender transitoriamente la regla de gasto corriente primario prevista en la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal para los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027. El objetivo es evitar que los gastos adicionales destinados a prevenir y atender emergencias impliquen incumplimientos de esa normativa.

La suspensión no alcanzaría al resto de las obligaciones fiscales. Seguirían vigentes las reglas sobre endeudamiento, cargos ocupados, fin de mandato y los deberes de información y transparencia.

El texto también contempla la creación de un Programa de Convergencia Fiscal Municipal para que los departamentos recuperen gradualmente el cumplimiento de la regla de gasto una vez finalizado el período de excepción. Para ello, cada municipio debería presentar un plan con medidas, metas, indicadores verificables y un cronograma de ejecución, además de informes semestrales de avance.

La iniciativa solicita su tratamiento en las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Sistema Municipal. También invita al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a participar del análisis.

El proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo para convertirse en ley. De aprobarse, modificará temporalmente la distribución de los recursos provinciales y ampliará la disponibilidad financiera de los municipios para afrontar la emergencia económica y los riesgos climáticos previstos para los próximos meses.