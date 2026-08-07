El PJ busca unidad y Bustos mencionó posibles candidatos

La discusión por la renovación del peronismo de San Juan volvió a poner sobre la mesa una pregunta central de cara al próximo escenario electoral: ¿quién puede encabezar una lista de unidad del Partido Justicialista (PJ)? Facundo Bustos, dirigente de Argentina Viva y dirigente político en Rawson, evitó señalar a un único candidato, pero mencionó varios nombres que, a su entender, forman parte de la nueva generación de dirigentes con posibilidades.

Durante su participación en Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, Bustos sostuvo que la definición debe surgir de una construcción que contemple a los distintos sectores del peronismo y permita evaluar quién tiene capacidad para representar al espacio y generar expectativas en la sociedad. Bustos dijo que "tenés un sinfín de candidatos, posibles candidatos" y mencionó a "Cristian Andino, Carlos Munisaga, Facundo Perrone, Romina Ríos, Romina Rosa, Leonardo Gioja y Graciela Seva", sentenció.

Sin embargo, Bustos aclaró que no considera que la decisión pueda quedar reducida a una selección personal de dirigentes. Para el referente de Argentina Viva, será el propio peronismo, a través de sus ámbitos de conducción y de la discusión entre los distintos sectores, el que deberá determinar quién está en mejores condiciones de encabezar una propuesta.

En ese sentido, puso el foco en la necesidad de que el PJ encuentre mecanismos para ordenar una estructura que actualmente es mucho más heterogénea que en otras etapas. Según explicó, ya no existe la misma homogeneidad política de décadas anteriores y, por eso, el desafío consiste en aprender a convivir con diferentes miradas dentro de una misma fuerza.

“Hoy va a ganar quien sepa organizar esas fuerzas”, fue una de las definiciones de Bustos, quien consideró que las diferencias no necesariamente deben convertirse en una guerra interna. La clave, sostuvo, está en encontrar un objetivo común aun cuando existan posiciones distintas.

La renovación y el lugar de los jóvenes

La discusión sobre los posibles candidatos estuvo atravesada, además, por otro planteo: la necesidad de darle mayor protagonismo a las nuevas generaciones. Busto cuestionó que durante años la discusión del peronismo sanjuanino haya quedado concentrada en dirigentes que se suceden en la disputa por el poder.

Para Bustos, el peronismo no debería interpretar que perdió definitivamente a los jóvenes frente a La Libertad Avanza. Consideró que existe una disputa por representar a esa generación y que la respuesta debe ser generar espacios donde puedan participar, debatir y encontrar nuevas formas de hacer política.

Bustos defendió "la construcción de espacios heterogéneos" y sostuvo que "las diferencias no deben ser un impedimento para organizarse y en una misma mesa podemos juntarnos a hablar y pensar diferente”, señaló.

También planteó una autocrítica para el peronismo: recuperar el valor de la política frente a una sociedad que, según su mirada, muchas veces percibe las disputas internas, pero no encuentra respuestas concretas a sus problemas cotidianos.

Bustos puso como ejemplo su trabajo territorial en Rawson, particularmente en Médano de Oro, donde señaló demandas vinculadas con agua potable, cloacas y obras. Para el dirigente, la renovación no pasa solamente por cambiar nombres, sino por volver a conectar la política con las necesidades de los vecinos.

En ese marco, la eventual construcción de una candidatura de unidad aparece como una consecuencia de ese proceso: encontrar un dirigente o una dirigente capaz de sintetizar las distintas expresiones internas, incorporar nuevas generaciones y, fundamentalmente, recuperar competitividad electoral para el PJ sanjuanino.

Textuales

Facundo Bustos / Dirigente de Argentina Viva