El Partido Justicialista (PJ) de San Juan salió públicamente a respaldar al senador nacional Sergio Uñac y al diputado nacional Cristian Andino, en medio de la investigación judicial por presuntas irregularidades en la licitación del Acueducto Gran Tulum. A través de un comunicado difundido este jueves 12 de noviembre, la conducción partidaria manifestó su solidaridad con ambos dirigentes y cuestionó el rumbo que tomó la causa.

Bajo la consigna "Las diferencias políticas deben resolverse en el ámbito democrático", el justicialismo expresó su "profunda preocupación" por la situación procesal de los legisladores y de los exfuncionarios provinciales alcanzados por la investigación. Además, consideró que, después de nueve meses de actuaciones, los fundamentos de las acusaciones son "absolutamente arbitrarios".

En el documento, el PJ advirtió que el expediente adquirió un carácter "profundamente político y mediatizado" y planteó sus reparos ante una eventual utilización de las instituciones judiciales para avanzar contra dirigentes que representan a espacios opositores.

El pronunciamiento también incluyó cuestionamientos a la gestión provincial. La conducción justicialista reclamó al Ejecutivo que concentre sus esfuerzos en administrar y concretar obras, en lugar de "judicializar la confrontación con la gestión anterior".

Para fundamentar su planteo, enumeró distintas dificultades que atraviesa San Juan, entre ellas la paralización de proyectos estratégicos de agua y energía, el endeudamiento de las familias, la pérdida de empleo, la caída del consumo y las escasas oportunidades para los jóvenes.

El comunicado cerró con un mensaje hacia adentro del partido. La conducción convocó a dirigentes y militantes a permanecer "unidos, organizados y comprometidos", y pidió dejar atrás las especulaciones personales, las divisiones y los silencios.

La defensa institucional se sumó a otras expresiones de respaldo que aparecieron en las últimas horas. El diputado nacional Jorge Chica y el exsecretario de Ambiente, Francisco Guevara, compartieron en sus redes sociales la frase "Los votos se ganan en las urnas, no en la Justicia". También se pronunció en el mismo sentido el Frente Renovador que conduce Franco Aranda.

Cómo sigue la causa del Acueducto Gran Tulum

El respaldo partidario se conoció mientras continúa la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), en el expediente denominado "Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública".

Este miércoles, bajo la conducción de la jueza de Garantías Mónica Lucero, el Ministerio Público Fiscal terminó de presentar los hechos investigados, las conductas que atribuye a cada uno de los once involucrados y las calificaciones legales correspondientes.

Posteriormente, las defensas de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez solicitaron la nulidad absoluta del procedimiento. Los abogados de Uñac y Andino adhirieron al planteo, que cuestiona cómo se resolvió una recusación anterior contra la magistrada para apartarla del expediente.

La Fiscalía rechazó el pedido al considerar que tenía carácter dilatorio y que las defensas no acreditaron un perjuicio concreto que justificara anular las actuaciones.

Lucero dispuso un cuarto intermedio para estudiar el planteo y fijó el martes 17 de noviembre, a las 14.30, como fecha para comunicar su decisión. Las partes deberán presentarse en esa audiencia.

Por lo tanto, la formalización todavía no concluyó. Las once personas investigadas aún no están formalmente imputadas y el avance del proceso dependerá de lo que resuelva la jueza sobre el pedido de nulidad.