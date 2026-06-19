El presidente del Partido Justicialista de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, se refirió a los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sobre la intención de debatir los límites entre ambas provincias y aseguró que el tema debería ser abordado directamente entre los gobernadores.

Quiroga Moyano señaló que la dirigencia sanjuanina no tenía conocimiento previo de la iniciativa riojana y explicó que buscarán definir una postura institucional luego de una reunión partidaria.

“No, yo creo que tendría que haber sido nuestro gobernador quien tiene que hablar de gobernador a gobernador”, expresó. En ese sentido, sostuvo que desde el PJ sanjuanino no tuvieron contacto con referentes riojanos sobre el planteo. “No hemos tenido todavía comunicación con la gente de La Rioja, pero si lo tenemos que hacer lo vamos a hacer”, afirmó.

El dirigente justicialista explicó que la situación generó sorpresa dentro del partido. “No hemos tenido conocimiento de lo que ellos estaban elaborando. Hemos desayunado hoy día”, indicó, y agregó que mantendrán un encuentro para analizar el escenario y elaborar un documento con una posición oficial.

Consultado sobre si interpretaba el planteo de Quintela como una maniobra política o un intento de obtener una ventaja para La Rioja, Quiroga Moyano evitó adelantar una opinión definitiva.

“No puedo decirlo porque no lo hemos analizado todavía. No puedo adelantar eso”, respondió.

Los dichos del presidente del PJ sanjuanino se dan luego de que el gobernador riojano planteara la posibilidad de abrir un debate sobre los límites territoriales entre La Rioja y San Juan, una cuestión que generó repercusión política en ambas provincias.

Ahora, el Partido Justicialista de San Juan prevé reunirse para definir los próximos pasos y fijar una postura frente al planteo realizado desde La Rioja.