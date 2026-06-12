El plan de la Selección para llevar 500 kg de carne argentina al Mundial

La delegación argentina encabezada por Lionel Scaloni ya se encuentra instalada en el Origin Hotel de Kansas City para disputar el Mundial 2026. En un operativo que demandó meses de trabajo logístico, el equipo nacional trasladó más de 500 kilos de carne vacuna de primera calidad.

Esta estrategia nutricional busca reducir factores que alteren la preparación física y asegurar que los futbolistas mantengan su dieta habitual sin cambios bruscos durante la estadía en Estados Unidos.

El cargamento incluye cortes tradicionales como bife ancho, bife angosto, vacío, lomo y asado de tira. También viajaron piezas de colita de cuadril, corazón de cuadril, entraña fina, matambre, peceto, roast beef, tapa de asado y osobuco.

Para ingresar estos productos, se debieron superar estrictos controles sanitarios y cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades de aduana. Se trata de una costumbre consolidada en el ciclo actual, ya que para el Mundial de Qatar 2022 se habían trasladado 2630 kilos de carne para acompañar al plantel.

Dentro de la tabla de preferencias gastronómicas del grupo, el asado de tira se ubica en el primer puesto, seguido por el vacío y el corazón de cuadril. Sin embargo, no todos los integrantes del equipo eligen estar al mando de la parrilla.

El capitán Lionel Messi compartió su visión sobre este ritual y afirmó que "No me gusta tanto, prefiero acompañar. Acá el año pasado lo hacía Fide (Di María), en Barcelona lo hacía Luis Suárez, mi hermano. Si hago, hago para la familia nomás". A pesar de disfrutar las brasas, el delantero prefiere las milanesas a la napolitana que cocina su madre y aseguró que "No encontré ninguna como las de mi casa".

Otros referentes de la Selección también mantienen sus gustos personales vinculados a las tradiciones locales. El arquero Emiliano Martínez tiene debilidad por las milanesas con puré, un plato que consume desde su infancia. Por su parte, Nicolás Otamendi no dudó al ser consultado por su comida favorita y sentenció que es "Un asado, bien argentino y en familia".