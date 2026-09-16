El plan de repavimentación que lleva adelante la Municipalidad de la Ciudad de San Juan alcanzó el 65% de ejecución y continúa dentro de los tiempos establecidos al comienzo de la obra. Los trabajos comenzaron el 8 de junio con un plazo previsto de seis meses, por lo que diciembre se mantiene como referencia para su finalización.

La intervención contempla la renovación de aproximadamente 87.500 m² de calzada dentro del cuadrante comprendido entre avenida Alem y Caseros, y entre Laprida y Santa Fe.

Desde el inicio, los trabajos fueron organizados por etapas y con distintos frentes para reducir el impacto sobre comerciantes, vecinos y automovilistas en una de las zonas de mayor circulación de Capital.

A tres meses del comienzo de las tareas, el porcentaje alcanzado sostiene la planificación original. Durante septiembre continuaron las intervenciones sobre General Acha y Mendoza, con trabajos de pavimentación, limpieza y bacheo.

El cronograma se sostiene sin modificaciones

El proyecto fue diagramado con un promedio aproximado de tres días de trabajo por cuadra y un plazo global de seis meses. La intendenta Susana Laciar destacó que el ritmo de ejecución se mantuvo dentro de lo previsto desde el inicio de la obra.

“En los primeros dos meses ya alcanzamos un 40% de avance de una obra pensada para ejecutarse en seis meses y hoy ya hemos al 65%”, declaró Laciar a DIARIO HUARPE.

De esta manera, resta completar aproximadamente el 35% de la intervención prevista. Si se mantiene el ritmo actual, la repavimentación podrá completarse dentro del plazo establecido desde el comienzo de la obra.

La intendenta también pidió paciencia a comerciantes y vecinos por los cortes y modificaciones temporales en la circulación que acompañan a los distintos frentes de trabajo.

Las plazas estiraron sus plazos

El escenario es diferente de las obras comprendidas dentro de “Volvamos a las Plazas”, el programa municipal destinado a recuperar espacios verdes históricos y barriales mediante intervenciones en iluminación, pisos, accesibilidad, mobiliario, forestación y sistemas de riego.

Uno de los proyectos ya concluidos fue la Plaza Aberastain. Durante marzo se había estimado que los trabajos finalizarían aproximadamente un mes después y el espacio finalmente fue reinaugurado el 27 de abril.

La intervención incluyó mejoras de accesibilidad y la recuperación de distintos sectores, preservando al mismo tiempo elementos característicos del patrimonio del paseo.

Las plazas Gertrudis Funes y Salvador María del Carril, conocida como Plaza de Desamparados, presentan otro calendario. La previsión inicial ubicaba su terminación durante septiembre. Sin embargo, con el avance de los trabajos esa fecha fue modificada y en junio Laciar trasladó la expectativa de inauguración de ambos espacios para antes de finalizar 2026.

Diciembre, la fecha clave para las obras

Las intervenciones en Gertrudis Funes y Desamparados contemplan la renovación de veredas, acequias, mobiliario y sectores internos, además de trabajos destinados a conservar las características históricas de ambos espacios.

En Gertrudis Funes también fue proyectado el entubamiento de la acequia ubicada sobre calle 25 de Mayo.

Capital llega así al último tramo del año con dos situaciones diferentes. El Plan 50 Cuadras sostiene el cronograma de seis meses establecido cuando comenzaron los trabajos el 8 de junio y, con un 65% de ejecución, mantiene diciembre como horizonte para completar la repavimentación.