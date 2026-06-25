La discusión sobre el escenario electoral de 2027 ya comenzó dentro de La Libertad Avanza en San Juan. Y uno de los dirigentes emergentes del espacio, Diego Telles, referente libertario en Rawson, reconoció que el partido trabaja para construir una alternativa propia de cara a la próxima disputa provincial, incluído el departamento de Rawson.

Telles afirmó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que la estrategia actual del espacio es fortalecer equipos y estructura territorial para competir sin alianzas. “Nos estamos preparando en toda la provincia y en todos los departamentos para ir solos. Nosotros tenemos que tener un equipo preparado para afrontar el año que viene la estructura solo”, aseguró.

El dirigente rawsino remarcó que La Libertad Avanza no está buscando acuerdos electorales tradicionales y diferenció ese concepto de las coincidencias ideológicas. “Nosotros no estamos buscando ningún socio. Nosotros somos muy marcados ideológicamente. No podemos hacer acuerdos políticos, nosotros hacemos acuerdos ideológicos”, sostuvo el dirigente que hace pocas semanas abrió una sede de LLA en Rawson con el objetivo de posicionarse para el 2027.

Sin embargo, también dejó en claro que cualquier definición que adopten Javier Milei y Karina Milei será respetada por la militancia provincial. Consultado sobre qué ocurriría si hubiera un entendimiento con el orreguismo, respondió: “La camiseta mía va a ser siempre de La Libertad Avanza. Yo voy a respetar siempre los ideales de Javier”.

Y profundizó: “Si Javier o Karina dicen 'vamos por acá', será porque habrán hecho un acuerdo ideológico”. De esa manera, marcó que la prioridad del espacio sigue siendo la conducción nacional, aun cuando el armado local avanza con la idea de competir con identidad propia.

Telles también destacó el crecimiento de la fuerza en Rawson y aseguró que la apertura de la sede partidaria generó nuevas incorporaciones. “La gente se está sumando. En Rawson inauguramos el 5 de junio y se ha sumado un montón de gente”, afirmó.

Para el dirigente libertario, la construcción política debe estar enfocada en la formación de cuadros técnicos y no en la búsqueda de cargos. “Estamos trabajando para el día de mañana ser la mejor opción”, indicó.

Críticas a Munisaga y la gestión de Rawson

Además de hablar sobre el futuro electoral, Telles aprovechó para cuestionar duramente la administración municipal de Rawson y al intendente Carlos Munisaga.

“Yo no lo veo preparado en absoluto”, afirmó sobre el jefe comunal. Según el dirigente de La Libertad Avanza, la gestión no logró modificar los principales problemas del departamento y tampoco administra eficientemente los recursos disponibles.

Uno de los puntos que más cuestionó fue el peso de la estructura municipal. “¿Cómo pretendés que la plata te alcance si tenés más del 50% del presupuesto destinado a sueldos para 1.500 personas, casi el 1% de la población?”, planteó al analizar las partidas presupuestarias.

Además, dijo que “no se trata de la cantidad, se trata de la eficiencia”, señaló al referirse a la planta de trabajadores que tiene el municipio. Por eso, planteó que “nosotros si llegamos, vamos a achicar a Rawson. Necesitamos achicar el municipio y hacerlo eficiente”, sostuvo.

Así, mientras La Libertad Avanza comienza a proyectar el escenario de 2027, Telles combina la construcción partidaria con una fuerte oposición a la gestión municipal de Rawson, uno de los departamentos que el espacio considera estratégicos para disputar poder en los próximos años.

Textuales

Diego Telles / Dirigente rawsino de LLA