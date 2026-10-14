La construcción del primer Polideportivo Techado Municipal de Chimbas alcanzó el 40% de avance y demandará una inversión aproximada de $1.686 millones. La intendenta Daniela Rodríguez recorrió el predio para supervisar los trabajos de una obra que busca ampliar la infraestructura deportiva del departamento y brindar un espacio cubierto para clubes, instituciones y deportistas.

La intendenta Rodríguez supervisó la construcción del primer polideportivo techado de Chimbas. (Gentileza)

El complejo se levanta sobre avenida Costanera Juan Domingo Perón, a unos 300 metros al oeste del Predio Ferial. El proyecto contempla una superficie de 2.200,70 metros cuadrados cubiertos y semicubiertos, con instalaciones destinadas a distintas disciplinas y actividades durante todo el año.

La intendenta Rodríguez supervisó la construcción del primer polideportivo techado de Chimbas. (Gentileza)

La inversión se financia mediante recursos del Fondo de Desarrollo Regional (FODERE) y aportes municipales. La ejecución está a cargo de la empresa Terussi S.A., adjudicataria de la licitación pública, con un plazo contractual de 180 días.

Una cancha para distintas disciplinas

El polideportivo contará con una cancha multidisciplinaria de 20 por 40 metros, preparada para la práctica de handball, vóley, futsal, hockey sobre patines y otros deportes.

El proyecto también incluye vestuarios para equipos locales y visitantes, sectores para árbitros, sanitarios accesibles, espacios de preparación precompetitiva y dependencias complementarias. A esto se sumará un estacionamiento con capacidad para 80 vehículos y el acondicionamiento del entorno.

La estructura principal estará compuesta por columnas y vigas metálicas, con cerramientos diseñados para mejorar las condiciones térmicas y acústicas del edificio.

Una respuesta a la demanda de los clubes

La obra surgió ante la necesidad de contar con infraestructura cubierta en Chimbas. Actualmente, la falta de espacios de estas características obliga a clubes, instituciones y deportistas a trasladarse a otros departamentos para desarrollar determinadas actividades.

El proyecto comenzó a gestarse a fines de 2024, avanzó en su desarrollo técnico durante 2025 y luego fue presentado para obtener financiamiento a través del Fodere.

Además de incorporar un espacio deportivo al patrimonio municipal, el polideportivo constituye una primera intervención dentro de la planificación de una futura Ciudad Deportiva que se proyecta en el predio.

Una vez finalizado, el complejo permitirá ampliar las posibilidades de entrenamiento y competencia en Chimbas, con instalaciones preparadas para distintas disciplinas y actividades durante todo el año.