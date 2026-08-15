El Presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Dr. Daniel Olivares Yapur, participó en la ciudad de Lima, Perú, los días 12, 13 y 14 de agosto de las actividades desarrolladas en el marco del V Congreso Internacional de Flagrancia, denominado “Justicia oportuna, célere y eficaz: consolidando las unidades de flagrancia como pilar de un sistema penal moderno”.

Durante el encuentro académico internacional, el titular del máximo tribunal local brindó una conferencia magistral sobre el “Sistema Procesal Penal de Flagrancia, un nuevo Paradigma”, destacando la evolución, el trabajo y los resultados del modelo en San Juan.

El Dr. Olivares fue el único representante argentino entre los expertos de la temática y magistrados que participaron de 15 países y disertó en dos oportunidades: la primera durante la mañana del 12 de agosto en el auditorio Felipe Pardo y Aliaga, y la segunda el 14 de agosto en el Auditorio Carlos Zavala. El eje central en ambas disertaciones fue la evolución del Procedimiento Especial en la provincia, a nueve años de su puesta en marcha (iniciada el 9 de agosto de 2017).

Ejes de la disertación e intercambio internacional

Durante su alocución, el Presidente de la Corte de Justicia sanjuanina —como único orador argentino en el encuentro— abordó los pilares fundamentales del procedimiento de flagrancia como un itinerario procesal acelerado y garantista.

En su presentación, analizó la evolución normativa desde la matriz histórica de las provincias hasta la reforma nacional (Ley 27.272), delimitó el concepto jurídico de flagrancia y detalló la arquitectura procesal y sus etapas, desde la aprehensión hasta la sentencia.

Asimismo, destacó el respaldo constitucional y convencional del modelo, haciendo especial hincapié en la celeridad, la concentración de plazos y la oralidad plena en las audiencias como ejes centrales para lograr una respuesta jurisdiccional rápida, ágil y con debido proceso.

Tras su alocución, el Dr. Olivares interactuó con el Dr. Junior Máximo Ríos Olivos, Magistrado de la Corte Superior de Justicia de Piura, y el Dr. Wilson Manayalle Sánchez, magistrado de Perú, sobre la aplicación del procedimiento en la provincia en comparación con el sistema de flagrancia de su país.