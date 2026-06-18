El presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, Lucas Gómez, volvió a marcar diferencias con el intendente Alfredo Castro y aseguró que la falta de diálogo dentro de la gestión fue uno de los principales motivos que lo llevaron a abandonar el espacio político con el que llegó al poder y sumarse a La Libertad Avanza.

Gómez insistió en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que el quiebre no se produjo por diferencias sobre la gestión municipal, sino por la ausencia de comunicación entre el Ejecutivo y el cuerpo legislativo. "Porque no había diálogo. Y en la política debe haber diálogo, debe haber consenso. El intendente no ha tenido diálogos con nosotros desde que asumió al frente del municipio, no tiene diálogos con los concejales", afirmó.

El dirigente sostuvo que durante los dos años que lleva la gestión acompañó todas las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y rechazó las versiones que señalan que desde el Concejo buscaron obstaculizar la administración municipal. "Le hemos aprobado presupuesto, régimen de compra, ordenanza tributaria. El apoyo lo ha tenido desde que comenzó la gestión. No ha habido palos en la rueda de nada", remarcó.

Incluso aseguró que antes de tomar la decisión de abandonar el espacio político puso en conocimiento de distintos referentes provinciales la situación que atravesaba en Sarmiento. "Yo puse en conocimiento a todos de que allá no había diálogo. Lo estamos acompañando, pero no dialogamos. Y si no hay diálogo, no hay entendimiento", señaló.

Las críticas también alcanzaron al funcionamiento institucional entre ambos poderes. Gómez afirmó que el Ejecutivo municipal no responde pedidos de informes y que tampoco existe comunicación con los funcionarios de primera línea.

Y agregó: "Los funcionarios hacen lo que dice Castro. No dicen absolutamente nada. No hay diálogo. Vuelvo a decirlo: no hay diálogo".

En ese sentido, defendió el rol de control que debe ejercer el Concejo Deliberante y sostuvo que los cuestionamientos no buscan entorpecer la gestión, sino garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Según explicó, actualmente existen balances municipales sin aprobar porque no se remite la información necesaria para realizar un análisis técnico. "No nos está presentando el ejecutado, que es la planilla de gastos de toda la salida del dinero que tiene el municipio. Para eso estamos. Esa es nuestra función", sostuvo.

La nueva sede de La Libertad Avanza

Mientras tanto, Gómez contó que avanza en el armado territorial de La Libertad Avanza en Sarmiento. El dirigente confirmó que en los próximos días quedará inaugurada la sede partidaria del espacio libertario en el departamento y que ya trabaja junto a su equipo para consolidar una alternativa electoral.

"Nosotros tenemos que trabajar y armar para jugar solos", señaló al referirse a la estrategia partidaria de cara a los próximos años.

Aunque evitó confirmar una candidatura, dejó en claro que el objetivo es construir una estructura propia para competir en 2027. "Tenemos que estar preparados con nuestros equipos para poder jugar en el 2027 solos", concluyó.

Textuales

Lucas Gómez / Presidente del Concejo de Sarmiento