El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 un paquete de aproximadamente 67 obras públicas estratégicas distribuidas en distintas provincias. La iniciativa contempla un esquema plurianual que permite asumir compromisos financieros durante 2027 y extender los gastos a los períodos necesarios para completar los trabajos.

El financiamiento previsto combina recursos del Tesoro Nacional, créditos internacionales y fideicomisos. Entre las obras aparecen proyectos viales, infraestructura hídrica, energética y penitenciaria, además de inversiones vinculadas con Defensa.

Buenos Aires concentra la mayor cantidad de proyectos

La provincia de Buenos Aires es el distrito que reúne la mayor cantidad de obras contempladas dentro del paquete de infraestructura para 2027.

Entre los proyectos mencionados figuran la construcción de la Unidad 36 del Complejo Federal de Condenados en Agote, con una inversión prevista de $46.135 millones, y la Travesía Urbana de la Ruta Nacional 5, que contempla $74.997 millones.

También se incluyen obras de seguridad en la línea ferroviaria Roca y trabajos de adecuación de pistas en El Palomar vinculados al programa F-16.

El proyecto presupuestario también contempla autorizaciones de crédito externo para equipamiento naval en las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano.

La obra pública más cara está en Tucumán

Dentro del listado, la obra individual con mayor presupuesto corresponde al Acueducto Vipos, en Tucumán.

El proyecto contempla más de $148.257 millones a ejecutarse mediante un esquema plurianual y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El segundo proyecto de mayor costo mencionado en el Presupuesto 2027 es la Malla CREMA 405A, destinada a la recuperación vial entre General Pinedo, en Chaco, y Quimilí, en Santiago del Estero, con $134.141 millones.

También aparece el sistema de la Ruta Nacional 38 entre La Rioja y Catamarca, con una inversión prevista de $112.814 millones.

Qué otras obras aparecen en el proyecto

El listado contempla proyectos en diferentes regiones del país. Entre ellos se encuentran el acueducto y dos plantas potabilizadoras en Quirós y Frías, que involucran a Catamarca y Santiago del Estero; trabajos sobre las rutas nacionales 9 y 38 en Tucumán; y obras sobre las rutas nacionales 40 y 52 en Jujuy.

En la Patagonia se proyectan intervenciones sobre las rutas nacionales 3, 40 y 237. En Santa Cruz, además, se prevén dos nuevos puentes sobre el río Santa Cruz, con una inversión estimada en $30.310 millones.

El proyecto también incluye la construcción de un muelle operativo en la Base Antártica Conjunta Petrel, en la isla Dundee, por $30.433 millones.

De esta manera, el Presupuesto 2027 incorpora un listado de obras con ejecución prevista en diferentes jurisdicciones y con financiamiento que, en varios casos, se extenderá durante más de un ejercicio.