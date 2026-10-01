El Plan Nacional de Alfabetización aparece como uno de los programas educativos con mayor incremento de recursos dentro del proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa tendría asignados $773.830 millones, un 38,3% más que en el presupuesto vigente de 2026.

El aumento previsto supera la inflación promedio del 20,5% contemplada para 2027 y marca uno de los principales refuerzos dentro de las políticas educativas nacionales.

Según el informe “Presupuesto educativo nacional 2027”, elaborado por Argentinos por la Educación y al que tuvo acceso DIARIO HUARPE, la mayor parte de los fondos continuará destinada a la universalización de la jornada extendida.

Jornada extendida, el principal destino

De los $773.830 millones previstos para el Plan Nacional de Alfabetización, $586.781 millones irían a la universalización de la jornada extendida.

Esa cifra representa el 75,8% del presupuesto total del programa. De todas formas, su participación sería menor que en 2026, cuando la jornada extendida concentra el 80,3% de los recursos vigentes.

La iniciativa apunta a ampliar el tiempo de permanencia de los estudiantes en las escuelas y forma parte de las principales políticas impulsadas dentro del plan de alfabetización.

Incorporarán un programa para Matemática

El proyecto de Presupuesto 2027 también contempla la incorporación del Compromiso Federal por la Matemática, establecido a través de la Resolución del Consejo Federal de Educación 513/26.

La propuesta incluye acciones vinculadas con la extensión de la jornada escolar, la producción y distribución de materiales pedagógicos y recursos digitales, la formación docente, la evaluación y el monitoreo de los aprendizajes.

También prevé fomentar la participación de las familias y de la comunidad educativa.

Sin embargo, el informe advierte que el proyecto de Presupuesto 2027 no identifica hasta el momento una partida presupuestaria específica destinada al financiamiento de esta iniciativa.

El refuerzo del Plan Nacional de Alfabetización se produce en un escenario en el que la inversión educativa nacional tendría una recuperación durante 2027, aunque continuaría en niveles bajos respecto de años anteriores.