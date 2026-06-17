El PRO amenaza con remover a Adorni y complica al Gobierno

La situación de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo en el Senado y abrió un escenario de incertidumbre para el Gobierno nacional. La sesión que el oficialismo tenía prevista para este jueves quedó envuelta en dudas luego de que distintos bloques comenzaran a evaluar una interpelación con posible moción de censura contra el jefe de Gabinete.

La Libertad Avanza buscaba avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. Sin embargo, la iniciativa aún no reúne los respaldos necesarios y las diferencias en torno a la Ley de Tierras siguen sin resolverse.

En ese contexto, la oposición elevó la presión sobre Adorni tras las declaraciones vinculadas a su patrimonio. El bloque peronista que conduce José Mayans promovió una interpelación al funcionario y comenzó a sumar apoyos de otros sectores de la Cámara alta.

Uno de los movimientos que más impacto generó fue el posicionamiento del PRO. El jefe de la bancada, Martín Goerling, afirmó que si una eventual remoción llega al recinto, su espacio acompañará la iniciativa. La definición agrega incertidumbre al panorama legislativo y aumenta la presión sobre los bloques aliados que mantienen una relación de diálogo con la Casa Rosada.

A los cuestionamientos también se sumaron otras voces del Senado. La cordobesa Alejandra Vigo sostuvo públicamente que Adorni no debería continuar en el cargo, mientras que desde otros sectores plantearon la necesidad de avanzar primero con una interpelación para que el funcionario brinde explicaciones ante los legisladores.

Frente a este escenario, el Gobierno busca ganar tiempo. En las últimas horas se confirmó que Adorni presentará su primer informe de gestión ante el Senado el próximo 2 de julio. La decisión fue interpretada como una instancia previa para que los legisladores puedan formular preguntas sobre su situación patrimonial y las explicaciones brindadas en los últimos meses.

La reunión de jefes de bloque convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel será determinante para definir si la sesión prevista para esta semana se mantiene o si finalmente queda suspendida. Mientras tanto, el oficialismo sigue negociando apoyos para sus proyectos y monitorea el avance de los planteos opositores.

La posibilidad de una interpelación, una moción de censura o una futura remoción mantiene abierto un frente político que podría alterar la agenda parlamentaria de las próximas semanas y sumar nuevas dificultades para el Gobierno en el Senado.