La Municipalidad de Calingasta informó que el paso por el Puente Pioneros quedó intransitable debido al aumento del caudal del río Los Patos. A través de un comunicado difundido a la comunidad, las autoridades advirtieron sobre las condiciones del sector y solicitaron evitar la circulación por la zona para prevenir accidentes.

La advertencia afecta a uno de los pasos del departamento cordillerano, ubicado en la localidad de Tamberías. El incremento del agua complicó las condiciones de transitabilidad, por lo que desde el municipio recomendaron no intentar atravesar el sector mientras persista la situación informada.

El Puente Los Pioneros constituye una conexión importante para los habitantes de Hilario, Colón y La Isla, debido a que facilita el acceso hacia Tamberías. La estructura fue inaugurada en junio de 2023 con el objetivo de mejorar la conectividad entre estas localidades de Calingasta.

Por el momento, el comunicado municipal no precisa si se produjeron daños en la infraestructura ni establece una fecha para la rehabilitación del paso. Tampoco informa sobre recorridos alternativos habilitados para quienes necesiten desplazarse por el sector.

El aumento del río Los Patos en Calingasta

La advertencia sobre el Puente Pioneros se produce en un contexto de mayores aportes de agua en los ríos cordilleranos de San Juan, vinculados al comienzo de la temporada de deshielo.

Durante los últimos días de octubre, el río Los Patos mostró un importante volumen de agua a su paso por Calingasta. Las imágenes registradas el sábado 31 evidenciaron la fuerza de la corriente en el sector del puente de ingreso al departamento.

Esta situación ocurre mientras continúan las variaciones meteorológicas en la alta cordillera, donde incluso se registraron nuevas nevadas durante los últimos días de octubre.

San Juan registra mayores caudales por el deshielo

La situación del Puente Pioneros se suma a los distintos aumentos de caudal que se vienen registrando en los ríos de San Juan durante las últimas semanas.

A mediados de octubre, el Departamento de Hidráulica informó que el río San Juan había pasado de registrar entre 25 y 30 metros cúbicos por segundo a valores cercanos a los 40 m³/s, como consecuencia del proceso de deshielo.

Ante este escenario, el Gobierno provincial puso en marcha trabajos de encauzamiento y refuerzo de defensas en diferentes sectores, especialmente sobre los ríos Los Patos y Jáchal.

En Calingasta, las intervenciones se concentraron en Barreal y Villa Pituil, con el objetivo de mejorar la circulación del agua y proteger sectores poblados ante posibles crecidas.

Además, un informe de la Universidad Nacional de San Juan proyectó un escurrimiento de 1.653 hectómetros cúbicos para el ciclo hídrico 2026-2027, más del doble del volumen correspondiente al período anterior.

El incremento representa una recuperación de la disponibilidad hídrica después de años de sequía, aunque también exige mantener medidas de prevención en puentes, caminos y sectores cercanos a los cauces.