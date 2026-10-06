La minera canadiense Argenta Silver Corp. reportó los resultados de su sexto lote de ensayos del programa de perforación diamantina 2025-2026 en su proyecto El Quevar, en la provincia de Salta. El dato más relevante es el hallazgo de 46 metros con 0,45 g/t de oro y 0,19% de cobre en el objetivo Carmen, ubicado a unos 120 metros del depósito llamado Yaxtché.

El pozo QVD-465, que alcanzó los 410 metros de profundidad, interceptó esa zona mineralizada desde los 233 metros. Dentro de ese intervalo se identificaron sectores de mayor concentración, entre ellos 4 metros con 1,28 g/t de oro y un tramo de un metro con 1,71 g/t de oro, 2,43% de cobre y 100 g/t de plata.

En enero de 2026, el pozo QVD-425 ya había insinuado la existencia de esta zona, con 44 metros con 0,57 g/t de oro y 0,58% de cobre.

En paralelo, las nuevas perforaciones ampliaron la mineralización de plata en el sector occidental de Yaxtché. El pozo QVD-475, ubicado 100 metros al noroeste del límite conocido del recurso, encontró 4 metros con 1.599 g/t de plata, incluidos 2 metros con 2.780 g/t.

Para dimensionar el resultado, 2.780 g/t equivalen a más de 89 onzas de plata por tonelada de roca.

Otro pozo, el QVD-479, extendió la exploración hacia el sudeste con 9 metros con 122 g/t de plata, incluido un metro con 553 g/t.

En conjunto, estos resultados llevaron a Argenta a estimar que la extensión de la huella mineralizada de Yaxtché creció aproximadamente entre un 20% y un 25% hacia el noroeste y el sudeste respecto del límite utilizado en el modelo actual.

Un programa de remuestreo histórico

Uno de los elementos más relevantes del reporte es el programa de relogueo y remuestreo de 171 barrenos históricos que el operador anterior dejó sin ensayar. Argenta completó el muestreo de 4.372,6 metros de núcleo que habían quedado sin analizar en el sector Quevar South, incluidos los objetivos Carmen, Mani y Carolina.

Los resultados iniciales de 85 barrenos incluyen 1.465 g/t de plata en un metro en QVD-361, 501 g/t en 3 metros en QVD-120 y 454 g/t en 2 metros en QVD-169.

Estos intervalos son contiguos a mineralizaciones ya conocidas, lo que significa que expanden zonas con continuidad geológica demostrada.

El contexto del proyecto

El Quevar abarca 57.000 hectáreas en la Puna salteña y cuenta con infraestructura que incluye más de 60 kilómetros de caminos internos, un campamento operativo para 100 trabajadores y acceso cercano a ferrocarril, gasoducto y líneas de alta tensión.

El recurso mineral actual de Yaxtché incluye 45,3 millones de onzas de plata en la categoría indicada, contenidas en 2,93 millones de toneladas con una ley promedio de 482 g/t, además de 4,1 millones de onzas inferidas.

Desde mayo de 2025, Argenta perforó más de 27.500 metros con dos equipos trabajando de forma simultánea.

La compañía prepara una actualización de recursos minerales para el primer trimestre de 2027, que incorporará tanto los resultados de la campaña actual como los del programa de remuestreo histórico.