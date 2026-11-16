La depreciación del real brasileño puede representar un alivio para los turistas argentinos que planean viajar al país vecino durante la próxima temporada de verano. El dólar avanzó en Brasil hasta los 5,7653 reales, mientras que la moneda brasileña perdió cerca de un 1,87% de su valor frente a la divisa estadounidense durante la jornada.

El movimiento cambiario puede favorecer a quienes destinen dinero a consumos cotidianos en Brasil, como comidas, transporte, supermercados y compras. Sin embargo, el impacto no necesariamente se trasladará en la misma proporción a los pasajes aéreos y los alojamientos, que suelen tener precios fijados en dólares o con anticipación.

Cómo impacta la caída del real

La cotización del dólar llegó a R$ 5,7653, con una suba diaria del 1,74%, mientras que cada real pasó a equivaler a USD 0,1728. Esta variación implica que los argentinos pueden obtener una mayor capacidad de compra en moneda brasileña, aunque el resultado final también depende del tipo de cambio local y de los recargos aplicados por los medios de pago.

La depreciación de la moneda brasileña se profundizó durante las últimas semanas, con un avance del dólar del 3,39% en cinco días y del 13,22% en el último mes. En períodos más extensos, la suba de la divisa estadounidense frente al real llegó al 10,91% en tres meses y al 14,35% en seis meses.

Para dimensionar el efecto, una comida que tiene un precio establecido en reales puede representar un gasto menor al convertirla a pesos argentinos. Lo mismo puede suceder con los gastos en supermercados, farmacias, transporte urbano y otros servicios que se abonan directamente en moneda brasileña.

Más vuelos para la temporada de verano

El escenario cambiario coincide con una mayor oferta de vuelos entre Argentina y Brasil para los meses de vacaciones. Entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 estarán disponibles 1,6 millones de asientos y habrá 8.054 vuelos programados entre ambos países, según datos de Embratur.

La oferta de conectividad crecerá un 2% en cantidad de asientos y un 3,4% en vuelos respecto de la temporada anterior. Enero será el mes de mayor movimiento previsto, con 2.374 vuelos y 468.000 asientos disponibles.

Entre las ciudades argentinas que aportarán alternativas se encuentran Córdoba, Rosario y Mendoza, mientras que Río de Janeiro conservará la mayor oferta de plazas desde Argentina. También se prevé un crecimiento de la conectividad hacia destinos del nordeste brasileño.

El impacto en el presupuesto de los viajeros

La baja del real puede mejorar el poder de compra de los argentinos en determinados consumos, pero no significa que todo el viaje resulte más económico. Los precios de los alojamientos y los pasajes pueden responder a otros factores, como la demanda turística, la anticipación de las reservas y los valores establecidos en dólares.

Por eso, el beneficio cambiario podría sentirse principalmente en los gastos diarios durante la estadía. La evolución de las monedas y de los precios en Brasil será determinante para conocer cuánto representará el ahorro efectivo para quienes elijan ese destino en el verano.