Las nuevas medidas de Javier Milei sobre las Islas Malvinas generaron preocupación en el Reino Unido, pero también una particular interpretación política. Según el análisis, sectores británicos consideran que la ofensiva argentina está vinculada con las necesidades electorales del Presidente y con su búsqueda de recuperar protagonismo en la agenda nacional.

La mirada británica aparece en un momento en el que el Gobierno argentino volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la discusión pública. Milei anunció sanciones contra compañías relacionadas con la explotación de recursos naturales en las islas y planteó reforzar la infraestructura militar en Tierra del Fuego.

Londres mira la política interna argentina

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ya había cuestionado el sentido político de los anuncios del Presidente. Tras la cadena nacional de Milei, sostuvo que sus declaraciones hablaban más de la política interna argentina que de las propias islas.

La interpretación coincide con análisis internacionales que señalan que el reclamo fue reactivado por Milei en un contexto de caída de popularidad y con las elecciones de 2027 en el horizonte. La cuestión Malvinas, históricamente vinculada con el sentimiento nacional argentino, puede convertirse así en una herramienta para recuperar respaldo político.

Milei busca recuperar la iniciativa

El giro sobre Malvinas también fue presentado dentro del oficialismo como una forma de recuperar la iniciativa política. El Presidente reunió nuevamente a su Gabinete este lunes y puso entre los temas de discusión los anuncios sobre las islas y los próximos proyectos que llegarán al Congreso.

La estrategia se da además después de que Donald Trump insinuara que Estados Unidos podría revisar su tradicional posición de neutralidad sobre la soberanía de las islas. Ese escenario internacional le dio a Milei un nuevo argumento para profundizar su reclamo.

Así, mientras el Gobierno argentino presenta las medidas como parte de una política para defender la soberanía nacional, en Londres gana fuerza la lectura de que el tema también forma parte de una estrategia electoral con vistas a 2027.