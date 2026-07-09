El riesgo país argentino volvió a marcar un descenso este jueves y quedó cerca de la barrera de los 400 puntos básicos, luego de que el Gobierno cumpliera con el pago a bonistas privados y presentara su programa financiero para los próximos años.

El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó en torno a los 405 puntos básicos, mientras los títulos soberanos argentinos operaron con mejoras en los mercados internacionales. En Argentina, los mercados permanecieron cerrados por el feriado del Día de la Independencia, aunque en el exterior continuaron las operaciones.

La baja del riesgo país se produjo después de que el Ejecutivo concretara el pago de USD 2.500 millones correspondientes a vencimientos con tenedores de bonos bajo legislación extranjera.

Si bien los inversores ya habían anticipado el cumplimiento de esa obligación, la confirmación del pago fue recibida como una señal favorable para los activos argentinos.

El mercado recibió con optimismo el programa financiero

Otro de los factores que impulsó la reacción positiva fue la presentación del programa financiero para 2026 y 2027, donde el Gobierno detalló cómo buscará afrontar sus compromisos de deuda. Las necesidades financieras alcanzan los USD 19.200 millones para este año y llegan a USD 24.900 millones durante 2027.

Para cubrir esos vencimientos, el Ejecutivo planteó cinco fuentes principales de financiamiento: compras de divisas al Banco Central, emisión de deuda en el mercado local, privatizaciones, financiamiento bilateral y préstamos con organismos internacionales.

Desde la sociedad de bolsa IEB destacaron que la presentación de una hoja de ruta financiera representa una señal positiva para los inversores. "La presentación de una hoja de ruta por parte del mercado es una buena señal, sobre todo teniendo en cuenta los abultados vencimientos a los que se enfrenta Argentina el año que viene", indicaron en un informe.

Las reservas y el acceso al financiamiento

El programa oficial contempla que las compras al Banco Central y las emisiones locales aporten cerca de USD 22.600 millones dentro del esquema de financiamiento previsto para los próximos dos años.

Los analistas señalaron que el plan genera mayor previsibilidad porque está vinculado con la capacidad del país para generar dólares y sostener el proceso de acumulación de reservas.

El mercado seguirá de cerca la evolución de los bonos argentinos y el comportamiento del riesgo país en las próximas semanas, en un escenario donde el Gobierno busca recuperar el acceso al financiamiento internacional.