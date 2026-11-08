Argentina registró 939 puntos básicos de riesgo país y se ubicó como el segundo país con el indicador más alto de América Latina, solamente por detrás de Venezuela. Los datos fueron relevados por Bloomberg con información de JP Morgan y contemplan a 17 países de la región, además de los promedios latinoamericano y global.

Venezuela encabezó el ranking con 4.473 puntos, mientras que Argentina quedó por encima de Ecuador, Bolivia, El Salvador, Colombia y México. El promedio latinoamericano se ubicó en 208 puntos básicos, por lo que el indicador argentino lo multiplicó por más de cuatro.

La diferencia con otros países de la región

En el otro extremo de la clasificación aparecen Uruguay, con 83 puntos; Chile, con 104; Perú, con 121, y Paraguay, con 125. En particular, el riesgo país argentino fue 7,5 veces superior al de Paraguay y 11,3 veces mayor que el de Uruguay.

El indicador mide la sobretasa que debe pagar un país para financiarse mediante bonos en dólares frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Por eso, un valor elevado representa un mayor costo de endeudamiento para el Estado y las empresas.

La suba desde julio y los factores que influyeron

El riesgo país argentino había llegado a un mínimo de 403 puntos básicos a mediados de julio, pero desde entonces acumuló un incremento de 536 unidades. Durante la primera semana de noviembre superó los 900 puntos y alcanzó su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Entre los factores señalados por los analistas aparecen la mayor aversión internacional al riesgo, las tasas de interés de Estados Unidos y la volatilidad global. En el plano local, también mencionaron la debilidad de la actividad económica, la inflación y las dudas sobre la disponibilidad de dólares para afrontar los vencimientos de deuda de 2027 y 2028.