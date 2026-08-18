El riesgo país argentino arrancó la jornada de este martes en 489 puntos básicos, luego de subir 15 unidades durante las operaciones del lunes en Wall Street. El indicador elaborado por JP Morgan alcanzó de esta manera su nivel más elevado desde el 10 de junio y quedó a pocos puntos de superar la barrera de los 500.

El avance se produjo después de una nueva jornada negativa para los bonos soberanos argentinos en dólares, que registraron bajas de hasta 0,8% en Nueva York. Como el lunes fue feriado en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, las operaciones de los activos locales se concentraron en los mercados internacionales.

Con este movimiento, el riesgo país acumula una suba superior al 12% en lo que va de agosto, mientras que los bonos argentinos en dólares también atraviesan un período negativo.

Qué significa la suba del riesgo país

El riesgo país es un indicador que mide el diferencial entre el rendimiento que ofrecen los bonos de un país y la tasa de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados de referencia por su bajo riesgo.

Cuando el indicador aumenta, significa que los inversores exigen una mayor tasa de interés para prestar dinero al país, debido a que perciben un riesgo mayor. Por eso, una suba sostenida puede encarecer el acceso de la Argentina al financiamiento internacional.

En el caso argentino, el indicador había llegado a ubicarse en 403 puntos básicos, su nivel más bajo en más de ocho años. Desde entonces comenzó una recuperación que lo llevó nuevamente hacia la zona de los 500 puntos.

La caída de los bonos argentinos

La suba del riesgo país estuvo directamente relacionada con el comportamiento de los títulos de deuda argentinos.

Durante la rueda del lunes en Wall Street, los bonos soberanos en dólares registraron retrocesos de hasta 0,8%, mientras que el promedio de las bajas rondó el 0,6%. La presión sobre estos activos contribuyó al avance del índice de JP Morgan.

Los títulos argentinos acumulan además una evolución negativa durante agosto. Según los análisis publicados sobre el mercado, los bonos en dólares registran una caída promedio cercana al 2,5% en el mes.

Un contexto internacional más complicado

La situación de los activos argentinos también se da en medio de un escenario internacional de mayor volatilidad.

Uno de los factores que generó preocupación fue el aumento del precio del petróleo, que se acercó a los US$90 por barril debido a la incertidumbre vinculada con el conflicto en Medio Oriente. La suba del crudo genera preocupación por sus posibles efectos sobre la inflación y las tasas de interés a nivel global.

Además, los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del lunes con bajas. El Dow Jones cayó 0,5%, el S&P 500 retrocedió casi 0,5%, el Russell 2000 perdió 0,3% y el Nasdaq terminó con una baja de 0,3%.

Los factores internos que miran los inversores

Más allá del escenario internacional, los analistas también identificaron distintos factores internos que están pesando sobre los activos argentinos.

Entre ellos aparecen el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central, las perspectivas económicas para los próximos meses, los vencimientos de deuda previstos para 2027 y el inicio anticipado de las discusiones políticas y electorales.

Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, señaló que el riesgo país se alejó de los 400 puntos y comenzó a operar en una zona cercana a los 470 debido a una combinación de factores externos y un menor ritmo de compras del Banco Central en el mercado oficial de cambios.

Desde Cohen Aliados Financieros también observaron que los bonos argentinos habían operado durante varios meses por encima de sus pares emergentes y que ahora el mercado volvió a concentrarse en los fundamentos locales.

La incertidumbre electoral también pesa

Los analistas consideran que el escenario político comienza a tener un peso cada vez mayor en las decisiones de los inversores, especialmente ante la proximidad del calendario electoral de 2027.

Entre los factores mencionados aparecen las encuestas sobre la imagen del oficialismo y la incertidumbre respecto de la continuidad de determinadas políticas económicas. Para algunos especialistas, estas variables comienzan a influir en el precio de los activos argentinos.

A esto se suma la percepción de que Argentina continúa teniendo una posición más vulnerable que otros mercados emergentes debido a su historial de incumplimientos de deuda, el nivel de reservas y las restricciones que todavía existen sobre determinados movimientos internacionales de capitales.