Los mercados financieros comenzaron la semana con una fuerte reacción positiva luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentara el programa financiero para afrontar los vencimientos de deuda hasta 2027. En ese contexto, el riesgo país volvió a descender y se ubicó en torno a los 412 puntos básicos, uno de los niveles más bajos de los últimos ocho años.

La mejora en los indicadores estuvo acompañada por una suba de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y un avance de los bonos soberanos, mientras el dólar oficial permaneció estable.

En el mercado cambiario, la divisa estadounidense se mantuvo en los mismos valores del cierre del viernes. El dólar del Banco Nación cotizó a $1.510, mientras que el dólar MEP se negoció a $1.521 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.564.

El optimismo de los inversores llegó después de la conferencia encabezada por Caputo, quien dio a conocer el esquema financiero diseñado para cubrir los compromisos de deuda de los próximos meses. El ministro explicó que el objetivo es refinanciar los vencimientos de capital de los próximos 18 meses "a la menor tasa posible", en momentos en que el Gobierno se prepara para afrontar un pago cercano a los US$4.300 millones a bonistas privados.

La reacción también se reflejó en la Bolsa de Nueva York. Los ADR de empresas argentinas operaron con importantes ganancias durante la apertura de la jornada. Entre las principales subas se destacaron BBVA, con un avance del 7,4%; Banco Supervielle, con el 5,3%; Grupo Financiero Galicia, con el 4,8%; y Edenor, con el 4%.

Por su parte, los bonos soberanos registraron incrementos de hasta el 0,5%, consolidando el buen clima financiero tras los anuncios oficiales.

La caída del riesgo país se suma a una tendencia que viene registrándose desde fines de mayo. El indicador ya había cerrado el viernes en 415 puntos, con una baja de 78 unidades en poco más de un mes y de 156 puntos en lo que va de 2026. Este lunes profundizó ese descenso al acercarse a los 410 puntos, un nivel que no se observaba desde hace ocho años y que fortalece las expectativas del Gobierno respecto del acceso al financiamiento en los mercados internacionales.