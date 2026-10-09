El riesgo país argentino volvió a bajar este viernes y cerró la semana en 579 puntos básicos, por debajo de las 580 unidades. El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió un 1,5% durante la última rueda, en una jornada en la que los activos locales mostraron resultados mixtos en los mercados financieros.

La caída permitió consolidar una recuperación después de la fuerte volatilidad registrada en las primeras jornadas de octubre, cuando el indicador había alcanzado los 655 puntos básicos. El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, una referencia utilizada por los inversores para evaluar el riesgo de la deuda nacional.

Cómo operaron los bonos argentinos

Los títulos soberanos en dólares tuvieron movimientos dispares durante la jornada. Según los datos difundidos al cierre, algunos bonos habían registrado avances leves durante las primeras operaciones, aunque luego revirtieron la tendencia y terminaron con bajas de hasta el 0,2%.

Pese a esa corrección puntual, la deuda argentina logró recuperar terreno durante la semana, en línea con el comportamiento de otros activos de mercados emergentes. La evolución de los bonos es clave para el riesgo país, ya que sus precios influyen directamente en el cálculo del indicador.

Las acciones y el Merval

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval avanzó un 0,3% durante la rueda del viernes. Dentro del panel líder, YPF se destacó con una suba del 2,8%. En Wall Street, en cambio, las acciones argentinas que cotizan mediante ADR mostraron un desempeño dispar.

La combinación de una baja del riesgo país y una mejora del índice bursátil local reflejó una jornada con señales positivas, aunque sin una tendencia uniforme entre todos los activos argentinos.

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se mantuvo en $1.540 para la venta en las pantallas del Banco Nación, según los datos publicados durante la jornada.

De esta manera, el cierre semanal dejó al riesgo país por debajo de los 580 puntos, con una mejora del Merval y resultados heterogéneos para los bonos y las acciones argentinas que operan en el exterior.